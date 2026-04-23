Người Trung Quốc phẫn nộ

TPO - “The Devil Wears Prada 2”, bộ phim có người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 Anne Hathaway đóng chính, bị nghi ngờ phân biệt chủng tộc với người Trung Quốc. Điều này khơi dậy làn sóng phẫn nộ, đẩy bộ phim đứng trước nguy cơ bị cấm chiếu tại thị trường tỷ dân.

Cái tên gây tranh cãi

The Devil Wears Prada 2 (tựa Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu 2) đang đối mặt với các cáo buộc phân biệt chủng tộc ở Trung Quốc sau khi tung đoạn video quảng bá có sự xuất hiện của nhân vật châu Á.

Theo SCMP, một influencer Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video cho thấy cảnh nhân vật trợ lý người châu Á (Helen J. Shen đóng) nói chuyện với Andrea Sachs (Anne Hathaway đóng) nơi công sở. Người phụ nữ giới thiệu tên là “Jin Chao”.

Nhân vật trợ lý người Trung Quốc do Helen J. Shen, nữ diễn viên Mỹ gốc Hoa sinh năm 2000, đảm nhận.

Nhân vật này được xây dựng với hình tượng “mọt sách”, có lý lịch là cử nhân tốt nghiệp Đại học Yale danh tiếng, có điểm GPA (điểm trung bình tích lũy) đạt 3,86 trên thang điểm 4.0.

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người Trung Quốc nghe nhầm tên nữ trợ lý thành “Chin Chou”, phát âm gần giống “Ching Chong” - từ lóng mang ý nghĩa miệt thị và phân biệt chủng tộc nhắm vào người Trung Quốc, có từ thế kỷ 19.

Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận cư dân mạng chỉ ra cách xây dựng hình ảnh và tính cách nhân vật cũng thể hiện định kiến cố hữu về người châu Á.

The Devil Wears Prada lấy bối cảnh ngành thời trang xa xỉ, nhưng trợ lý lại không có gu ăn mặc - cài khuy áo cao kín cổ, còn đeo cặp kính cận to và dày đúng chuẩn hình tượng “mọt sách”.

Ngoài ra, cách Jin liến thoắng khoe bằng cấp và điểm số cũng gợi lên định kiến rằng người châu Á đặt nặng thành tích.

Làn sóng phản đối nhanh chóng bùng lên. Đông đảo cư dân mạng tỏ ra thất vọng, giận dữ về việc Hollywood không chịu thay đổi cách nhìn phiến diện và lỗi thời về người Trung Quốc. Một số còn tuyên bố sẽ không xem phim.

Nhiều ý kiến cho rằng hình tượng nữ trợ lý được xây dựng dựa trên định kiến cố hữu về người châu Á của phương Tây: mọt sách, đặt nặng thành tích và không có gu thời trang.

Khán giả bình luận: “Tôi sống ở Mỹ hơn một thập kỷ và không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để biện minh cho cái tên đó. Tôi từng định xem phim nhưng giờ thì không”, “Ngay cả ở thành phố hạng hai ở Trung Quốc cũng hiếm khi thấy ai ăn mặc như vậy, mà họ lại cho cô gái Trung Quốc làm trong ngành thời trang xuất hiện với phong cách bảo thủ, quê mùa đó”, “Đạo diễn phim thực sự không hiểu hay cố tình làm vậy?”, “Đã là năm 2026 rồi mà họ còn không nghĩ ra nổi một cái tên Trung Quốc bình thường”…

Ở chiều ngược lại, những khán giả phương Tây lại cho rằng người Trung Quốc đang “chuyện bé xé ra to”, cố tình soi mói để tạo dư luận xấu cho phim.

Họ phản bác: “Việc liên hệ ‘Jin Chao’ với ‘Ching Chong’ là hơi gượng ép. Định kiến không đồng nghĩa với phân biệt chủng tộc”, “Theo IMDB, tên cô ấy là Jin Chao. Họ không biết Jin là cái tên thanh lịch, mang ý nghĩa tốt đẹp hay sao?”, “Không ai phân biệt chủng tộc ở đây cả. Chỉ do người nghĩ tự ti thôi”, “Ai cũng muốn đóng vai nạn nhân, kể cả khi phải bịa ra một lý do”, “Nữ diễn viên hoàn toàn có thể từ chối vai diễn mà họ cho là ‘mang tính xúc phạm và độc hại’. Cô ấy dường như không có vấn đề gì với nhân vật của mình”, “Nên nhớ nữ chính Andrea Sachs ở phần đầu cũng có hình tượng như vậy: mọt sách, học giỏi và gu thời trang tệ”, “Tôi thấy tên đó phát âm giống ‘chin chow’ (thạch sương sáo) hơn. Đó là món tráng miệng ngon tuyệt”…

Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất, đạo diễn và dàn diễn viên chưa lên tiếng về vụ ồn ào.

Nhân vật Andrea Sachs do Anne Hathaway đóng 10 năm trước cũng có phong cách thời trang kiểu "mọt sách".

Nguy cơ bị Trung Quốc "cấm cửa"?

Tranh cãi bùng lên trước thềm công chiếu The Devil Wears Prada 2 ở Trung Quốc vào ngày 30/4 - ngay trước kỳ nghỉ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày của nước này.

Bản gốc The Devil Wears Prada ra mắt ở Mỹ năm 2006 và được chiếu tại các rạp Trung Quốc vào năm 2007. Bộ phim vừa thành công về doanh thu phòng vé vừa được giới phê bình đánh giá cao tại thị trường tỷ dân.

Thời điểm đó, phim thu về 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu USD) trong tuần đầu và là lựa chọn hàng đầu của khán giả nữ vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trên một nền tảng trực tuyến hàng đầu Trung Quốc dành cho người yêu điện ảnh, bộ phim đạt 8,2/10 điểm từ hơn 800.000 lượt đánh giá. Một số người cho rằng bộ phim “khai sáng cho họ về thái độ nghề nghiệp”, cũng có tác dụng chữa lành mỗi khi họ cảm thấy mệt mỏi vì công việc.

Gần 40.000 người đã thêm phần tiếp theo của phim vào danh sách xem. Tuy nhiên, tranh cãi mới nhất làm dấy lên tâm lý thất vọng chung. Một số người quyết định “tẩy chay”.

Anne Hathaway và Meryl Streep được chào đón ở Thượng Hải.

Hai ngôi sao chính là Anne Hathaway và Meryl Streep đã có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 10/4 để quảng bá bộ phim.

Trong dịp này, “người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026” đã diện váy của nhà thiết kế Trung Quốc Susan Fang, còn Streep ca ngợi Thượng Hải là “xinh đẹp, sôi động và đầy ấn tượng”.

Buổi ra mắt nhìn chung được người dùng mạng xã hội Trung Quốc đón nhận tích cực, nhưng cũng có một số phản ứng tiêu cực, liên quan đến hoạt động quảng bá của hai minh tinh ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/4.

Theo đó, người dẫn chương trình đã tặng hai nữ diễn viên giày cao gót đỏ thêu họa tiết hoa và hạc, được truyền thông Hàn Quốc mô tả là mang “thẩm mỹ Hàn Quốc”.

Thông tin này gây tranh luận ở Trung Quốc. Một bộ phận cho rằng các họa tiết đó thuộc về văn hóa truyền thống Trung Quốc, vốn có ảnh hưởng đến văn hóa Hàn Quốc.

Trước đó, bộ phim siêu anh hùng Marvel có dàn diễn viên châu Á đóng chính là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng gây tranh cãi ở Trung Quốc. Nguyên nhân do nguyên tác truyện tranh có nhân vật phản diện tên Fu Manchu (Phúc Mãn Châu) - hình tượng tai tiếng đại diện cho tư tưởng phân biệt chủng tộc “mối đe dọa da vàng" của phương Tây.

Marvel đã loại bỏ nhân vật này và tạo ra nhân vật thay thế là Xu Wenwu, do nam diễn viên Hong Kong nổi tiếng Lương Triều Vỹ thủ vai.

Dẫu vậy, tranh luận về việc Shang-Chi có mang tính phân biệt chủng tộc với người Trung Quốc và châu Á hay không vẫn tiếp diễn trên mạng.

Bộ phim cuối cùng không được công chiếu tại Trung Quốc đại lục, dù được đón nhận trên toàn cầu.