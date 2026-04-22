Mỹ siết phong tỏa, kho dầu của Iran trên đảo Kharg sắp quá tải

TPO - Mỹ tuyên bố tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran khiến kho dầu trên đảo Kharg có thể đầy trong vài ngày tới, đẩy ngành dầu mỏ - nguồn thu chủ lực của Tehran vào nguy cơ tê liệt nếu áp lực được duy trì dài hạn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg sẽ đạt ngưỡng tối đa chỉ trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt phong tỏa hàng hải đối với Iran.

"Như Tổng thống Trump đã nói rõ, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Chỉ trong vài ngày nữa, kho chứa dầu trên đảo Kharg sẽ đầy và các giếng dầu dễ bị tổn thương của Iran sẽ đóng cửa", ông Bessent viết trên mạng xã hội hôm thứ Ba (21/4).

Theo ông Bessent, chiến dịch mà Mỹ gọi là "Cơn thịnh nộ kinh tế" tập trung vào việc cắt đứt các dòng tiền từ xuất khẩu dầu - nguồn thu chiếm phần lớn ngân sách của Iran.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa thông qua Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh tế để làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tạo ra dòng tiền của Tehran. Bất kỳ cá nhân hoặc tàu thuyền nào tạo điều kiện cho các dòng tiền này thông qua thương mại và tài chính ngầm đều có nguy cơ bị trừng phạt bởi Mỹ", Bộ trưởng Bessent nói thêm.

Đảo Kharg hiện là trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran, nơi xử lý phần lớn sản lượng năng lượng của nước này. Trong thời gian xung đột, Tehran vẫn duy trì được hoạt động sản xuất và thậm chí xuất khẩu nhiều hơn so với trước chiến tranh.

Tuy nhiên, nếu lệnh phong tỏa kéo dài và các kho chứa đạt giới hạn, Iran có thể buộc phải cắt giảm hoặc ngừng khai thác dầu thô, vốn chiếm 80% doanh thu xuất khẩu của nước này.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng hiệu quả của biện pháp phong tỏa phụ thuộc lớn vào thời gian thực thi. Dữ liệu từ Kpler cho thấy Iran vẫn còn khoảng 176 triệu thùng dầu đang ở trên biển, trong đó 142 triệu thùng đang trên đường đến các điểm đến hoặc đang ở ngoài Vịnh Ba Tư.

"Việc phong tỏa có thể tạo thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán, nhưng chỉ khi nó được thực thi nghiêm ngặt và duy trì trong thời gian dài, có thể kéo dài nhiều tháng", Natasha Kaneva, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan nhận định.

Nhiều vết dầu loang xuất hiện trên vịnh Ba Tư

Theo CNN, sau những cuộc tấn công vào các cơ sở và tàu chở dầu của Iran, nhiều vụ tràn dầu ở Vịnh Ba Tư có thể quan sát từ không gian, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy một vệt dầu loang dài hơn 1,5 km xuất hiện gần đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Ngoài ra, khu vực gần đảo Lavan cũng ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm sau vụ tấn công vào một cơ sở dầu khí ngoài khơi hồi đầu tháng.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu xung đột tiếp diễn, tình trạng tràn dầu có thể gây ra những tác động môi trường lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển trong khu vực.