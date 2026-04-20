Quan chức Iran lên tiếng về vòng đàm phán thứ hai với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến khó lường khi phía Tehran khẳng định chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán thứ hai.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (20/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết: "Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo... Iran sẵn sàng áp dụng các thời hạn hoặc tối hậu thư nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran, khiến triển vọng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trở nên không chắc chắn.

Dù vậy, một số đánh giá cho rằng khả năng đàm phán vẫn còn để ngỏ. Trả lời CNN, nhà phân tích người Qatar Rashid Al-Mohanadi nhận định Iran "khá có khả năng" sẽ tham gia vòng đàm phán tại Pakistan trong tuần này, bất chấp tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz.

Các quan chức Mỹ dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc đàm phán với Pakistan hôm nay (20/4). Trong khi Tehran chưa công khai xác nhận sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp.

Một số phương tiện truyền thông khu vực đưa tin cuộc đàm phán có thể không diễn ra. Trong khi trước đó CNN dẫn nguồn tin từ Iran cho biết một phái đoàn sẽ đến Pakistan vào thứ Ba.

"Tôi nghĩ khả năng một phái đoàn Iran đến đây là khá cao... Các lựa chọn chiến lược trước mắt Iran đã trở nên khá hạn chế. Ngoài xung đột, họ chỉ còn lựa chọn đàm phán. Tôi nghĩ Iran muốn đàm phán, nhưng họ muốn đàm phán trên những điều khoản mà họ chưa đạt được đồng thuận với Mỹ", nguồn tin của CNN cho biết.

Khi được hỏi về việc mở lại eo biển Hormuz và liệu Mỹ có nên dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân hay không, nhà phân tích Rashid Al-Mohanadi cho rằng đây có thể là một "biện pháp xây dựng lòng tin" nhưng cuối cùng đã không diễn ra như kế hoạch.

"Iran cho rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, khả năng đàm phán khá cao. Không chắc chắn 100%, mọi chuyện đều có thể xảy ra, và tình hình thực tế khá bất ổn ở giai đoạn này", ông nói thêm.

Islamabad tăng cường an ninh chờ đàm phán

Thủ đô Islamabad của Pakistan đang siết chặt an ninh khi chờ đợi xác nhận về việc liệu vòng đàm phán thứ hai có diễn ra hay không.

Tại "Vùng Đỏ" của thành phố - nơi đặt trụ sở Quốc hội, Tòa án Tối cao, các Văn phòng Chính phủ cấp cao và các đại sứ quán nước, ngoài an ninh được thắt chặt trong khi hai khách sạn chính đã cho khách rời đi để chuẩn bị đón tiếp các phái đoàn.

Pakistan thắt chặt an ninh trước vòng đàm phán thứ hai.

Khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên và khách sạn Marriott, nơi phái đoàn Iran lưu trú trong suốt các cuộc đàm phán đó đều đã được yêu cầu dọn phòng.

Giao thông tại khu vực này cũng bị siết chặt, với nhiều tuyến đường bị hạn chế lưu thông. Chính quyền khuyến cáo người dân sử dụng lộ trình thay thế, trong khi các công chức làm việc tại "Vùng Đỏ" được yêu cầu làm việc từ xa kể từ ngày 20/4.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #đàm phán #Mỹ #Pakistan #eo biển Hormuz #an ninh Islamabad #căng thẳng #xung đột #leo thang #Trung Đông

