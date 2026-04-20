Đắk Lắk: Tài xế bỏ mặc xe khách trước nhà dân suốt 7 tháng

TPO - Chiếc xe khách bị bỏ lại trước cửa nhà dân tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) suốt 7 tháng. Một nguồn tin tiết lộ sự việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa tài xế và chủ phương tiện.

Chiếc xe đậu trước nhà dân đã 7 tháng nay.

Ngày 20/4, người dân tại Tổ dân phố 12, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phản ánh, một chiếc xe khách bị bỏ trước nhà dân suốt 7 tháng không người nhận.

Theo ghi nhận, chiếc xe khách mang BKS 47H-063.09 “án ngữ” trên đường Nguyễn Tri Phương (Tổ dân phố 12), trước các số nhà 168 và 170 từ tháng 9/2025 đến nay. Trong suốt thời gian dài, không có ai đến nhận hay di dời phương tiện.

Người dân địa phương cho hay, chiếc xe do một người đàn ông điều khiển đến đỗ rồi bỏ đi. Theo tìm hiểu giữa chủ xe và tài xế có mâu thuẫn. Sau đó, một số người đã tìm đến nơi ở của tài xế để đề nghị di chuyển phương tiện, nhưng không nhận được sự hợp tác.

“Xe nằm trước cửa nhà suốt nhiều tháng, vừa gây bất tiện sinh hoạt, vừa cản trở đi lại. Chúng tôi cũng ngại va chạm nên chưa biết xử lý ra sao”, một người dân chia sẻ.

Ghi nhận thực tế, chiếc xe đã xuống cấp sau thời gian dài phơi mưa nắng, nhiều chi tiết rỉ sét, bụi phủ dày. Việc phương tiện “án ngữ” kéo dài không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Liên quan đến phản ánh của người dân đối với chiếc xe “vô chủ” trên, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho biết, đã nắm thông tin. Đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, xác minh.