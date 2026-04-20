Cận cảnh lính thuỷ đánh bộ Mỹ đổ bộ lên tàu Iran trong đêm

TPO - Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) vừa công bố một video ghi lại cảnh lực lượng lính thủy đánh bộ đổ bộ lên tàu hàng Touska mang cờ Iran trong đêm, sau khi chiến hạm Mỹ nổ súng vô hiệu hóa con tàu tại Vịnh Oman.

Theo đoạn video được công bố, lực lượng Mỹ xuất phát từ tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, sử dụng trực thăng tiếp cận mục tiêu trước khi đu dây xuống boong tàu container.

CENTCOM cho biết chiến dịch diễn ra sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance nổ súng vào tàu Touska do "không tuân thủ các cảnh báo liên tục trong suốt sáu giờ". Các phát bắn nhằm vào khu vực phòng máy đã khiến con tàu bị vô hiệu hóa, tạo điều kiện cho lực lượng Mỹ tiếp cận và kiểm soát.

Tháng trước, tàu Tripoli đã chở Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 - lực lượng phản ứng nhanh với khoảng 2.200 binh sĩ đóng tại Okinawa, tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

USS Tripoli (LHA-7) là siêu tàu tấn công đổ bộ lớp America thứ hai của Hải quân Mỹ. Với chiều dài 257m và lượng giãn nước 45.000 tấn, tàu có thể di chuyển với tốc độ hơn 20 hải lý/giờ (hơn 37km/h).

Tàu có khả năng mang hơn 38 máy bay (bao gồm tiêm kích F-35B Lightning II, trực thăng MV-22B Osprey) và chở theo khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến.

USS Tripoli được trang bị radar hiện đại, hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, trong đó bao gồm 2 hệ thống Phalanx CIWS, tên lửa Sea Sparrow, tên lửa phòng không RIM-116.