Cựu phó chủ tịch phường ở Hà Nội khởi xướng vụ gọi 2 tiếp viên quán hát đến nhà nghỉ 'xào ke'

TPO - Bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) bị cáo buộc là người "khởi xướng" việc gọi hai nhân viên nữ đến quán karaoke để cùng "xào ke".

Hai chị em thống nhất cho phép dùng ma túy trong quán

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử 32 bị cáo liên quan các hành vi "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm".

Trong vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, chủ quán karaoke - nhà nghỉ Hoàng Kim) và Đặng Thế Chung (SN 1992, em của Hồng Linh) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, là cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) bị truy tố với cáo buộc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong khi, bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung, làm nghề giáo viên) bị cáo buộc phạm tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 3h sáng ngày 8/6/2025, lực lượng cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim (thuộc địa bàn xã Thanh Trì) phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Viện Kiểm sát cáo buộc, từ tháng 6/2024, hai chị em bị cáo Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy. Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Tại quán, hai chị em bị cáo thuê nhiều nhân viên nhằm "canh gác" lực lượng chức năng và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.

Với các nhân viên nữ của quán còn trực tiếp giúp “xào ke”, sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm) là người chủ mưu, rủ đối tượng Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.

Hai người thống nhất Lại Quốc Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau. Thực hiện theo sự thỏa thuận, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Cáo buộc cho rằng, trong phòng, bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh là người lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, “xào”, kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng.

Còn bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời cựu phó chủ tịch Phạm Quang Thiện.

Cựu Phó chủ tịch phường là người khởi xướng vụ "xào ke"

Giai đoạn điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi “bay” tại quán Hoàng Kim. Ông Thiện khẳng định, giữa mình và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, ông sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Trong khi, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định chính Thiện là người khởi xướng rủ mình đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Tuy nhiên căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và Thiện là người khởi xướng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào, còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong.

Cả nhóm trên cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.