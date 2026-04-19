Pháp luật

[Clip] Shipper bị kẻ gian cuỗm xe máy cùng hàng hóa

Nguyễn Dũng
TPO - Lợi dụng lúc shipper sơ hở khi đang giao hàng, đối tượng nhanh tay trộm xe máy chở theo hàng hóa rồi tẩu thoát. Công an TPHCM sau đó đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm.

Clip ghi lại sự việc.

Ngày 19/4, Công an phường An Hội Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm trộm xe máy cùng hàng hóa của một nam shipper xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/4, shipper nói trên dựng xe máy bên đường Tân Sơn, phường An Hội Tây để giao – nhận hàng thì bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, nhanh chóng lấy trộm xe máy cùng số hàng trên xe rồi rời tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại chỉ chưa đầy 2 phút.

img-8479.jpg
Hình ảnh kẻ gian cuỗm xe máy lẫn hàng của nam shipper.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, lực lượng công an đã vào cuộc truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm, thu hồi tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, các vụ trộm xe máy nhắm vào shipper khi giao nhận hàng xảy ra tại nhiều địa phương, chủ yếu do lợi dụng sự chủ quan, sơ hở trong thời gian ngắn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, khóa xe cẩn thận và hạn chế rời khỏi phương tiện khi chưa đảm bảo an toàn.

#trộm cắp #shipper #xe máy #TPHCM #công an #đánh bắt nghi phạm #Công an phường An Hội Tây #Phòng Cảnh sát Hình sự #Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe