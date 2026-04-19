Sức khỏe của hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

TPO - Liên quan vụ việc hơn 20 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), đến nay sức khỏe phần lớn bệnh nhân đã cơ bản ổn định, song một số trường hợp vẫn còn triệu chứng tiêu hóa và tiếp tục được theo dõi.

Ngày 19/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe phần lớn bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã cơ bản ổn định. Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp đau bụng, đi ngoài nên tiếp tục được theo dõi.

“Trong ngày hôm nay, bệnh viện sẽ rà soát lại toàn bộ, những trường hợp ổn định sẽ được cho xuất viện trong chiều nay. Hiện chỉ còn một số bệnh nhân còn triệu chứng tiêu hóa như đi ngoài, nôn ói nhưng đã được kiểm soát”, lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Trước đó, từ sáng 17/4, hơn 20 người nhập viện với biểu hiện chủ yếu như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số người kèm sốt. Số ca tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày, nghi liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở trên địa bàn.

Cơ quan y tế đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, khoảng 20 bệnh nhân xác nhận có ăn bánh mì tại cùng một địa điểm, song cũng có trường hợp sử dụng thêm thực phẩm khác nên chưa thể kết luận chính xác nguồn gây ngộ độc.

Hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, đồng thời tiếp tục thu thập mẫu phục vụ công tác điều tra.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026. Đoàn gồm 9 thành viên từ các sở, ngành liên quan, do lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn.

Dự kiến từ ngày 20/4 đến 15/5, đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn uống; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.