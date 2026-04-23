Lại có phim Việt vượt 100 tỷ đồng

TPO - "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt thứ bảy trong năm 2026 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đồng. Tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị vượt 100 tỷ đồng nhanh nhất giữa lúc thị trường phòng vé bắt đầu nóng lên trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trưa 23/4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đạt 100 tỷ đồng sau chưa đầy một tuần ra rạp. Tác phẩm vượt Quỷ nhập tràng, lập kỷ lục phim kinh dị Việt đạt trăm tỷ nhanh nhất. Theo Box Office Vietnam, đến giữa ngày 23/4, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thu hơn 2,17 tỷ đồng, bán hơn 30.000 vé/4.085 suất chiếu.

Thành tích phim tạo tiền đề cho thị trường điện ảnh Việt trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Đây là phim Việt thứ bảy vượt mốc 100 tỷ đồng trong năm, sau Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài, Quỷ nhập tràng 2 và mới nhất là Hẹn em ngày nhật thực.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng mang màu sắc kinh dị pha tâm linh dân gian, khai thác bối cảnh rừng sâu cùng truyền thuyết ma mị và lời nguyền đẫm máu. Phim gây chú ý nhờ dàn cast Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy và sao nhí người Thái Lan Nina Nutthacha (xuất hiện trong cả 3 phần phim Quỷ ăn tạng ăn khách tại Việt Nam).

Kết quả phim đạt 100 tỷ đồng không quá khó đoán. Ban đầu, nhà sản xuất dự kiến đưa phim ra rạp ngày 30/4. Sau đó, tác phẩm đổi lịch sang 24/4, thời điểm nhiều phim Việt khác đồng loạt nhập cuộc. Cuối cùng, đơn vị phát hành quyết định tiếp tục đẩy sớm lên ngày 18/4 để tận dụng khoảng trống phòng vé.

Trong ngày 23/4, rạp Việt chứng kiến ba phim nội địa cùng góp mặt trong top đầu doanh thu ngày. Ngoài vị trí số một của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng xếp thứ hai với 1,36 tỷ đồng, bán hơn 18.400 vé/874 suất chiếu. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian miền Tây đang có màn khởi đầu tích cực nhờ suất chiếu sớm.

Đứng thứ ba là Đại tiệc trăng máu 8 với 1,34 tỷ đồng trong ngày, bán hơn 16.400 vé/799 suất chiếu. Tác phẩm thiên về màu sắc giải trí, hài tình huống, hướng đến nhóm khán giả gia đình và người trẻ trong dịp nghỉ lễ.

Tối 23/4, đường đua phim lễ đủ mặt các ứng viên khi Trùm sò tổ chức buổi chiếu sớm. Với việc Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cán mốc 100 tỷ đồng đúng lúc thị trường bắt đầu sôi động, phòng vé Việt được kỳ vọng bước vào "mùa phim Tết thứ hai" cạnh tranh hấp dẫn nhất từ đầu năm.