Sức khỏe

Từ thông tin Tiền Phong, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa

Nhóm phóng viên
TPO - Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt (RHM).

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1495/QĐ-SYT về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt (RHM) trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, hoạt động kiểm tra được thực hiện theo hình thức đột xuất. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 1/2025 đến thời điểm kiểm tra, đồng thời xem xét các thời kỳ trước đó nếu có liên quan. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định; trường hợp vụ việc phức tạp có thể được gia hạn theo quy định.

Một phòng khám nha khoa có dấu hiệu moi tiền khách mà báo Tiền Phong phản ánh

Đoàn kiểm tra gồm đại diện nhiều đơn vị chức năng như Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Kế hoạch – Tài chính và đại diện Phòng Nghiệp vụ Dược. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật tại các cơ sở, bao gồm điều kiện hoạt động, nguồn gốc và chất lượng thiết bị y tế, cũng như quy trình khám chữa bệnh chuyên khoa RHM.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi có cơ sở được kiểm tra nhằm đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong quá trình thực hiện. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành chính nếu có.

Việc kiểm tra dựa trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành (gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các nghị định liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế, cũng như hoạt động kiểm tra chuyên ngành). Bên cạnh đó, quyết định cũng xuất phát từ phản ánh của thông tin đại chúng và chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhằm tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, báo Tiền Phong thực hiện loạt bài điều tra “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”. Theo nội dung phản ánh, một số cơ sở nha khoa đã sử dụng chiêu thức tư vấn thiếu minh bạch nhằm đẩy khách hàng vào các gói dịch vụ chi phí cao. Không ít trường hợp người dân chỉ có nhu cầu điều trị đơn giản nhưng bị “vẽ bệnh”, khuyến nghị làm răng sứ nguyên hàm hoặc sử dụng các loại vật liệu đắt tiền mà không được giải thích rõ ràng về sự cần thiết.

Khách hàng làm răng khi bảo hành mới phát hiện mã bảo hành không tồn tại

Loạt bài cũng chỉ ra tình trạng mập mờ trong báo giá và chất lượng dịch vụ. Một số cơ sở quảng cáo rầm rộ về công nghệ hiện đại, vật liệu nhập khẩu cao cấp, song thực tế lại khó kiểm chứng nguồn gốc. Đặc biệt, nhiều phòng nha, phòng Lab có dấu hiệu trốn thuế.

Ngoài yếu tố chi phí, loạt bài còn cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu thực hiện các can thiệp nha khoa không cần thiết hoặc không đúng kỹ thuật. Việc mài răng thật để bọc sứ, nếu lạm dụng, có thể gây tổn thương lâu dài, thậm chí dẫn đến biến chứng nếu tay nghề hoặc quy trình không đảm bảo.

Nhóm phóng viên
#y tế Hà Nội #kiểm tra nha khoa #trang thiết bị y tế #chất lượng dịch vụ #quy định pháp luật #khám chữa RHM

