Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải

TPO - Reuters dẫn lời 1 quan chức Mỹ và nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã bị sa thải, chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cách chức vị tướng đứng đầu lực lượng Lục quân.

Ông John Phelan không còn là Bộ trưởng Hải quân Mỹ. (Ảnh: AP)

Lầu Năm Góc thông báo việc ông Phelan rời nhiệm sở trong một tuyên bố ngắn, cho biết ông sẽ rời chính quyền “ngay lập tức”, nhưng không nêu lý do cũng như không cho biết đây có phải là quyết định tự nguyện hay không.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Phelan bị cách chức một phần vì quá chậm trong triển khai cải cách để có thể đẩy nhanh tiến độ đóng tàu, trong khi mối quan hệ giữa ông với lãnh đạo chủ chốt của Lầu Năm Góc xấu đi.

Theo nguồn tin, ông Phelan có quan hệ không tốt với Bộ trưởng Hegseth và cấp phó Steve Feinberg. Quan chức dân sự số 2 của Hải quân Mỹ là ông Hùng Cao sẽ đảm nhiệm vị trí quyền Bộ trưởng Hải quân.

Nguồn tin cũng nói đến cuộc điều tra về vấn đề đạo đức liên quan đến văn phòng của ông Phelan.

Ông Phelan vốn là một tỷ phú, có quan hệ thân cận với Tổng thống Donald Trump. Ông là bộ trưởng quân chủng đầu tiên bị sa thải kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái.

Việc ông Phelan rời nhiệm sở diễn ra trong bối cảnh biến động lớn ở mọi cấp lãnh đạo tại Lầu Năm Góc dưới thời Bộ trưởng Hegseth. Năm ngoái, Tướng Không quân C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tư lệnh tác chiến hải quân và Phó Tham mưu trưởng Không quân đều bị cách chức.

Ngày 2/4 vừa qua, Bộ trưởng Hegseth cũng đã cách chức Tham mưu trưởng Lục quân Randy George mà không nêu lý do. Hai quan chức Mỹ cho biết quyết định này liên quan đến căng thẳng giữa ông Hegseth và Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh Mỹ chưa chấm dứt cuộc chiến với Iran, và gần đây đã điều thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông.

Lực lượng hải quân Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa Iran, cách mà Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ gây áp lực buộc Tehran phải đàm phán chấm dứt cuộc chiến theo các điều kiện của Washington.

Hải quân Mỹ đang được giao nhiệm vụ mở rộng quy mô hạm đội. Ngành đóng tàu của Trung Quốc đã vượt xa Mỹ, dù Mỹ từng là cường quốc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã trình đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, bao gồm hơn 65 tỷ USD để sắm 18 tàu chiến và 16 tàu hỗ trợ, do các công ty General Dynamics và Huntington Ingalls Industries đảm nhiệm chế tạo.

Đây là một phần của sáng kiến mà Lầu Năm Góc gọi là “Hạm đội vàng” - kế hoạch đóng tàu lớn nhất kể từ năm 1962.