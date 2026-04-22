Iran doạ 'giáng đòn chí mạng' nếu giao tranh tái diễn

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ "giáng đòn chí mạng" vào các lực lượng của đối phương trong trường hợp giao tranh tái diễn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết: "IRGC sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn mới nào từ đối phương một cách dứt khoát, triệt để và ngay lập tức. Nếu giao tranh tái diễn, chúng tôi sẽ giáng những đòn chí mạng và không thể tưởng tượng nổi vào các lực lượng đối phương trong khu vực".

Lời cảnh báo được IRGC đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn dự kiến ​​hết hạn vào hôm nay.

Iran doạ tấn công các địa điểm sản xuất dầu mỏ trong khu vực

Theo hãng tin Fars, Chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gần đây cảnh báo: "Nếu các nước láng giềng cho phép Mỹ sử dụng cơ sở vật chất để tấn công Iran, họ sẽ phải nói lời tạm biệt với hoạt động sản xuất dầu mỏ trong khu vực Trung Đông".

Lời cảnh báo được Chỉ huy Lực lượng Không quân đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư trước đây đã cho phép Mỹ - đối thủ của Iran sử dụng lãnh thổ của họ.

"Nếu tình trạng này tiếp diễn, huyết mạch kinh tế sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng", tuyên bố nêu rõ, song không chỉ đích danh quốc gia nào.

Quan chức này cũng cho biết, "danh sách mục tiêu" của Iran đã được mở rộng, không chỉ giới hạn ở các căn cứ quân sự mà còn bao gồm các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu lớn trên khắp Trung Đông, trong đó có cơ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và Bahrain.

Nhiều quốc gia trong số này là đồng minh của Washington và có sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ.

Iran tấn công tàu container gần eo biển Hormuz

Theo Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu container gần eo biển Hormuz đã bị một tàu chiến Iran tấn công vào sáng sớm thứ Tư (22/4).

Cơ quan này cho biết, con tàu đã bị một tàu chiến thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận và nổ súng mà không phát tín hiệu cảnh báo trước, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cấu trúc con tàu. Tuy nhiên, toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn, không xảy ra cháy nổ hay sự cố môi trường.

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau một loạt các sự cố khác trong những ngày gần đây, trong đó Ấn Độ cho biết hai tàu mang cờ nước này từng bị bắn khi đi qua khu vực.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển cho đến khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ.