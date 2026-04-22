Dự án Vành đai 1 nguy cơ bị chậm tiến độ do xung đột với ga metro số 5

Trần Hoàng
TPO - Đảng ủy UBND TP Hà Nội nêu khó khăn về tiến độ dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo đó, dự án có thể bị kéo dài vì xung đột giao cắt với ga metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Thông tin về dự án, Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết, dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng, là dự án nhóm A. Thời gian thực hiện ban đầu từ 2018-2020, khởi công ngày 12/6/2020, sau 3 lần điều chỉnh, tiến độ hiện nay là 2018-2026.

Tổng diện tích đất thu hồi là hơn 153.000m2 liên quan đến 1.983 hộ. Đến nay, UBND các phường đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP để triển khai thi công.

Tiến độ hoàn thành tuyến đường, dự kiến bàn giao sử dụng vào quý IV/2026.

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Tuy nhiên, Đảng ủy UBND TP Hà Nội cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị (metro) số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc và dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục giao cắt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh xảy ra xung đột, trùng nhiều hạng mục công trình khi giao cắt với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Sự xung đột giao cắt giữa 2 dự án sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án Vành đai 1 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Theo đó, phạm vi, khối lượng của dự án Vành đai 1 bị thay đổi vì giảm bớt phần hoàn thiện nút giao này.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án Vành đai 1 có thể bị kéo dài vì phụ thuộc vào thời gian thi công ga S3 (thuộc metro số 5) và việc phân chia phạm vi giữa 2 dự án. Đồng thời, thiết kế của dự án Vành đai 1 có thể phải điều chỉnh.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành đầu tư dự án theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP giao UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án theo đề nghị chủ đầu tư.

Trước đó vào chiều 18/4, kiểm tra thực địa dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là trục xương sống, có vai trò giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm, liên kết các khu vực quan trọng của Thủ đô. "Mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại kéo dài, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng", ông nói.

Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở ngành và địa phương liên quan tập trung tối đa, rà soát toàn bộ khâu tổ chức thi công, chỉ rõ từng điểm nghẽn, từng vị trí vướng mắc, đề ra giải pháp cụ thể và thời hạn xử lý dứt điểm. Trước ngày 2/9 phải hoàn thành toàn bộ nền đường, hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31/12. Chủ đầu tư và nhà thầu phải cam kết bằng văn bản mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục, xây dựng kế hoạch thi công bù tiến độ, tăng ca, tăng kíp khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng.

#Tiến độ dự án Vành đai 1 Hà Nội #Khó khăn trong thi công hạ tầng đô thị #Đẩy nhanh tiến độ và xử lý vướng mắc #Dự án Vành đai 1 #Hoàng Cầu - Voi Phục #Trần Đức Thắng #Bí Thư thành ủy Hà Nội #tuyến đường đắt nhất hành tinh

