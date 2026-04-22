Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

TPO - Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4/2026.

Tham dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thiếu nhi Thủ đô tay cầm cờ hai nước vẫy chào Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Hàn Quốc. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Như Ý

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, đồng thời 21 loạt đại bác chào mừng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong Lễ đón. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Như Ý

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, mở ra hướng phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn.