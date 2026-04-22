Áp dụng biện pháp khẩn cấp ứng phó sự cố sụt lún bờ sông Thao

TPO - Trước diễn biến sụt lún, sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao đe dọa hàng chục hộ dân, chính quyền phường Phong Châu (Phú Thọ) đã đề nghị công bố tình huống khẩn cấp. Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu xử lý khẩn cấp ngay trong ngày.

Ngày 22/4, UBND phường Phong Châu có tờ trình đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún kè bờ sông đê tả Thao. Khu vực xảy ra sự cố nằm tại đoạn K64+140 - K65 đê tả sông Thao. Theo văn bản, do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, dòng chảy thay đổi, khi mực nước xuống thấp, dòng chủ lưu áp sát bờ tả gây xói sâu lòng sông, hình thành cung sụt lún dài khoảng 100m, diễn biến ngày càng phức tạp.

Khu vực xảy ra sự cố nằm tại đoạn K64+140 - K65 đê tả sông Thao.

Đến 8h ngày 22/4, sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp 11 hộ dân, nhiều nhà ở, công trình phụ nứt vỡ, hư hỏng nặng. Khu vực này còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa 74 hộ dân với khoảng 250 nhân khẩu và tuyến đê tả Thao trùng Quốc lộ 2D.

Sự cố xảy ra từ ngày 21/4 tại khu Phú Hà (tổ 1A), với chiều dài ảnh hưởng khoảng 150m. Chỉ trong khoảng 8 giờ, độ lún ghi nhận từ 40-50cm, làm nhiều nền nhà nứt sâu. Sự cố khiến 1 người bị thương trong quá trình di chuyển tài sản, tổng thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng xung kích bám địa bàn, khoanh vùng nguy hiểm, căng dây, cắm biển cảnh báo, đồng thời vận động người dân khẩn trương di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao. Công tác trực ban, theo dõi diễn biến được duy trì 24/24 giờ.

Cùng với đó, địa phương đã rà soát quỹ đất khoảng 3,6ha để dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ngay trong ngày 22/4.

Trong ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ trực tiếp kiểm tra hiện trường. Ông Sứ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ngay trong ngày 22/4. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, xây dựng phương án xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; đồng thời đảm bảo chỗ ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm để ổn định đời sống cho các hộ dân.

