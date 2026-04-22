Thông xe cầu cạn vượt 'điểm đen' sạt lở trên đèo Mimosa

Thái Lâm
TPO - Sau 4 tháng thi công khẩn trương, cầu cạn vượt điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng chính thức thông xe 2 chiều, khôi phục tuyến cửa ngõ huyết mạch.

Ngày 22/4, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cầu Xuân Hương vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa đã chính thức thông xe 2 chiều. Cầu có chiều dài 133m, rộng 9m và được khởi công từ tháng 12/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng.

z7752108246101-bc3bb620c68a07d2993044a399ae3ed3.jpg
Các phương tiện lưu thông qua cầu Xuân Hương ngày 22/4.
z7752094062823-66b20fa476ae767001c0b01a6ce5f98f-4020.jpg
Các đoàn xe nối đuôi nhau qua cầu cạn.

Cầu Xuân Hương nằm trên tuyến đèo Mimosa dài khoảng 11km (thuộc quốc lộ 20) là cửa ngõ huyết mạch kết nối Đà Lạt với các địa phương lân cận; thường xuyên có xe tải và phương tiện trọng tải lớn lưu thông.

Ghi nhận ngày 22/4, các phương tiện đã được phép lưu thông 2 chiều qua cầu. Hiện đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ, như lắp đặt hộ lan kết nối giữa cầu và đường, hệ thống cáp viễn thông và sơn hoàn thiện kỹ thuật mặt cầu.

cau-vuot.jpg
z7752094089877-4d0f2dbc3677478c7cbabb728ab2f42e-6509.jpg
Công nhân đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ

Như Tiền Phong đưa tin, vào tháng 11/2025, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại Km226+500 đèo Mimosa, tạo thành vực sâu khoảng 40m và dài gần 100m, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Trước tình hình cấp bách, tỉnh Lâm Đồng đã mở đường tạm để đảm bảo lưu thông, tuy nhiên do địa chất phức tạp, có thể gây nguy cơ trượt núi kéo dài. Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đã có quyết định đầu tư xây dựng cầu cạn nhằm xử lý triệt để "điểm đen" sạt lở này.

