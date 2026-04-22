Trung Quân cúi đầu xin lỗi

TPO - Ca sĩ Trung Quân Idol gặp mặt trực tiếp bác sĩ Nguyễn Linh Thùy và đăng clip nói lời xin lỗi. Trước đó một ngày, ca sĩ nói tạm dừng hoạt động sau ồn ào xô xát.

Chiều 22/4, Trung Quân Idol mở lại tài khoản mạng xã hội, đăng ảnh và video xin lỗi bác sĩ Nguyễn Linh Thùy vì có hành vi tác động vật lý trong lúc say xỉn, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và tay.

Anh nói gỡ bài xin lỗi tối 21/4 vì muốn gặp mặt và xin lỗi trực tiếp đến bác sĩ. "Tôi thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường (chồng bác sĩ Thùy - PV) cùng gia đình. Tôi tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Tôi biết ơn sự bao dung của bác sĩ Thuỳ dành cho tôi", ca sĩ nói.

Trung Quân gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã chiếm không gian mạng bằng những tin tiêu cực.

Ca sĩ Trung Quân Idol đăng clip xin lỗi khán giả và nữ bác sĩ.

Chiều 21/4, mạng xã hội ồn ào trước bài đăng bác sĩ Phạm Minh Trường tố Trung Quân Idol vô cớ hành hung vợ anh là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy. Sự việc diễn ra lúc 1h45 cùng ngày tại một địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Sài Gòn, TPHCM). Anh Trường nói vợ bị thương ở tay và mặt, tinh thần hoảng loạn. Anh không chấp nhận tin nhắn xin lỗi từ Trung Quân Idol và muốn xử lý sự việc dựa trên pháp luật.

Trong bài xin lỗi đã xóa, Trung Quân thừa nhận hành vi và chịu toàn bộ trách nhiệm cho những sai lầm. Nam ca sĩ thông báo tạm dừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm.

Trung Quân Idol 37 tuổi, bước ra từ chương trình âm nhạc Vietnam Idol 2008. Anh nổi tiếng với những ca khúc về mưa như Dấu mưa, Gọi mưa, Chiều nay không có mưa bay, Anh sẽ đến cùng cơn mưa, Xin mưa rơi nhanh... Năm 2022, anh vụt sáng khi tham gia The masked singer với mascot Bướm Mặt Trăng.

Ca sĩ Trung Quân Idol và bác sĩ Linh Thùy (phải).

Trong bài tố của bác sĩ Phạm Minh Trường, anh để lộ tin nhắn Trung Quân nói sẽ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Tuy nhiên, nhà sản xuất chương trình xin không phản hồi về vụ việc. Hiện tại, BTC vẫn chưa công bố danh sách dàn "Anh tài" 2026.

​

​