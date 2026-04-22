Xử vụ tranh chấp tài sản của NSƯT Vũ Linh

Tân Châu
TPO - Phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh tại TPHCM hoãn do vắng mặt đương sự liên quan. Thời điểm mở lại chưa ấn định, các bên tiếp tục chờ quyết định của tòa.

Ngày 22/4, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến di sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Một góc phòng xử án ngày 22/4.

Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh), bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái nuôi). Ngoài ra, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu cũng tham gia tố tụng và đều có kháng cáo.

Tại phần thủ tục, đại diện UBND phường Cầu Kiệu (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND quận Phú Nhuận cũ) vắng mặt. Xét thấy cần đảm bảo quyền lợi các bên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Một góc phòng xử án sáng 22/4.

Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản. Bà Hồng Nhung, dù không thuộc hàng thừa kế vẫn được hưởng 15% do có công chăm sóc, căn cứ án lệ và nguyên tắc công bằng.

Không đồng thuận, các bên đồng loạt kháng cáo với nhiều yêu cầu trái chiều khiến vụ án tiếp tục kéo dài qua nhiều lần mở và hoãn xét xử.

#Vũ Linh #Hồng Loan #Hồng Nhung #Phúc thẩm #Traanh chấp di sản

