Vi khuẩn từ thịt lợn khiến người đàn ông rơi vào nguy kịch

TPO - Chỉ sau 2 ngày khởi phát với triệu chứng sốt và mệt mỏi, một người đàn ông bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân là vi khuẩn liên cầu lợn, tác nhân nguy hiểm có thể lây sang người qua tiếp xúc hoặc ăn thực phẩm chưa nấu chín.

Ngày 22/4, BS-CKI Nguyễn Hữu Tín, Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh diễn tiến đặc biệt nhanh và nặng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan và hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa – những biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo các bác sĩ, diễn tiến bệnh quá nhanh trong khi căn nguyên ban đầu chưa rõ ràng đã đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp điều trị ngay từ những giờ đầu. Cùng với việc triển khai các biện pháp hồi sức tích cực nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ phải chạy đua với thời gian để truy tìm nguyên nhân gây bệnh.

Nhiễm liên cầu khuẩn lợn là bệnh lý nhiều người mắc qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp (ảnh minh họa)

Từ kinh nghiệm lâm sàng, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn huyết được đặt ra hàng đầu. Tuy nhiên, việc xác định chính xác tác nhân gây bệnh vẫn là yếu tố then chốt để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhanh chóng được gửi khẩn đến đơn vị vi sinh để xét nghiệm.

Kết quả cấy máu sau đó xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis – còn gọi là liên cầu lợn. Đây là vi khuẩn gram dương có độc lực cao, có thể lây từ lợn sang người qua tiếp xúc trực tiếp với thịt sống, đặc biệt khi da có vết trầy xước, hoặc qua đường tiêu hóa khi sử dụng các thực phẩm chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái.

Khai thác lại bệnh sử từ người thân cho thấy, ngay trước khi khởi bệnh, bệnh nhân mua thịt và xương lợn sống về chế biến. Chi tiết này giúp xác định rõ nguồn lây và chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn. Sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực theo phác đồ chuyên sâu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu hồi sức và điều trị đặc hiệu, tình trạng bệnh dần cải thiện.

Sau 21 ngày điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh đã bình phục tốt, đủ điều kiện xuất viện

Theo BS-CKI Nguyễn Hữu Tín, trường hợp này cho thấy mức độ nguy hiểm của nhiễm khuẩn liên cầu lợn, đặc biệt khi bệnh có thể khởi phát bằng những triệu chứng rất thông thường như sốt, mệt mỏi nhưng nhanh chóng chuyển sang tình trạng nguy kịch nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các chuyên gia cảnh báo, liên cầu lợn là bệnh lý truyền nhiễm từ động vật sang người, không hiếm gặp tại Việt Nam, đặc biệt ở những người có thói quen ăn tiết canh, thịt tái hoặc thường xuyên tiếp xúc với thịt lợn sống mà không có biện pháp bảo hộ phù hợp.

Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí tử vong. Một số trường hợp dù qua khỏi giai đoạn cấp tính vẫn có thể để lại di chứng nặng nề như điếc vĩnh viễn.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là tiết canh. Khi chế biến thịt sống, cần đeo găng tay, nhất là khi trên da có vết trầy xước để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Đồng thời, nếu sau khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc ăn thực phẩm chưa chín mà xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau đầu, nôn ói, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.