Vinmec Nha Trang tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp không sẹo về Khánh Hòa

Vừa qua, Vinmec Nha Trang tiếp tục triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng, giúp điều trị hiệu quả ung thư tuyến giáp mà không để lại sẹo vùng cổ. Việc làm chủ và đưa vào thực hiện kỹ thuật tiên tiến này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của bệnh viện, mà còn mở ra cơ hội để người dân Khánh Hòa tiếp cận phương pháp điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, không cần đi xa.

Quyết định khó cho một tổn thương “nhỏ nhưng không đơn giản”

Bệnh nhân là chị L. (42 tuổi, Khánh Hòa) phát hiện nhân giáp trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Kết quả siêu âm ghi nhận tổn thương rất nhỏ, chỉ vài milimet. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý không nằm ở kích thước mà ở vị trí của khối tổn thương: Sát vỏ bao tuyến giáp - khu vực nếu khối u phát triển có thể xâm lấn ra ngoài tuyến giáp.

Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) sau đó cho thấy dấu hiệu nghi ngờ ung thư tuyến giáp thể nhú - thể ung thư tuyến giáp thường gặp nhất, có xu hướng tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu.

Theo bác sĩ Trần Minh Tuấn - chuyên gia phẫu thuật các bệnh lý đầu mặt cổ tại Vinmec Nha Trang, đây là nhóm ca bệnh rất dễ khiến người bệnh chủ quan vì tổn thương nhỏ, gần như không gây triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, chính những trường hợp như vậy lại đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra quyết định điều trị phù hợp.

Ê-kíp Vinmec Nha Trang thực hiện phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp

“Nếu tổn thương lớn, chỉ định phẫu thuật thường khá rõ ràng. Nhưng với khối u nhỏ, đặc biệt nằm ở vị trí nhạy cảm, bác sĩ phải cân nhắc rất kỹ: Vừa tránh can thiệp quá mức, vừa không bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất cho người bệnh”, bác sĩ chia sẻ.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp bác sĩ Vinmec Nha Trang quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng - một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị bệnh lý tuyến giáp.

Khác với mổ mở truyền thống phải rạch một đường ở vùng cổ để tiếp cận tuyến giáp, phương pháp này sử dụng các đường rạch rất nhỏ ở niêm mạc môi dưới. Từ đây, camera nội soi và dụng cụ chuyên dụng được đưa vào để tiếp cận tuyến giáp từ bên trong.

Ưu điểm lớn nhất là không để lại sẹo ngoài da. Nhưng đổi lại, đây là kỹ thuật có độ khó rất cao. Toàn bộ thao tác phẫu thuật diễn ra trong không gian hẹp, với trường mổ sâu và nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng nằm sát vùng tổn thương. Phẫu thuật viên phải bóc tách chính xác từng lớp mô, kiểm soát tốt trường mổ, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc chức năng quan trọng như dây thần kinh quặt ngược thanh quản - liên quan trực tiếp đến giọng nói và tuyến cận giáp - cơ quan có vai trò điều hòa chuyển hóa canxi.

Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giọng nói, gây khàn tiếng kéo dài hoặc rối loạn chuyển hóa can-xi sau mổ.

“Với kỹ thuật này, thách thức không chỉ là lấy trọn tổn thương nghi ung thư, mà còn phải đảm bảo an toàn cho người bệnh. Mọi thao tác đều cần sự chính xác rất cao và sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Người dân Khánh Hòa tiếp cận y tế chất lượng cao ngay tại địa phương

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi độ phân giải cao cùng bộ dụng cụ chuyên dụng hiện đại. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, có thể ăn uống sớm và xuất viện chỉ sau vài ngày. Đặc biệt, vùng cổ hoàn toàn không để lại sẹo, giúp người bệnh giảm áp lực tâm lý về ngoại hình - yếu tố ngày càng được nhiều người quan tâm trong điều trị.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng hiện là một trong những kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trong điều trị bệnh lý tuyến giáp. Tuy nhiên, do yêu cầu rất cao về trình độ phẫu thuật viên, khả năng kiểm soát biến chứng và hệ thống trang thiết bị đồng bộ, phương pháp này này hiện mới được triển khai ở một số cơ sở y tế lớn trên cả nước.

Việc Vinmec Nha Trang làm chủ và đưa kỹ thuật này vào thực hiện thường quy không chỉ mở ra thêm lựa chọn điều trị tối ưu cho người dân Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện trong việc chinh phục các kỹ thuật khó, tiệm cận tiêu chuẩn điều trị của các trung tâm y khoa lớn.

Là bệnh viện đa khoa quốc tế hàng đầu khu vực, Vinmec Nha Trang đang từng bước nâng cao chất lượng điều trị chuyên sâu, đầu tư đồng bộ về công nghệ, trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ để người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn, hiệu quả ngay tại địa phương mà không cần đi xa.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư tuyến giáp thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu. Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm tuyến giáp, có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giúp đơn giản hóa can thiệp và cải thiện tiên lượng lâu dài.