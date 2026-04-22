Nhiều người phát hiện ung thư vú muộn vì bỏ qua khám sức khỏe định kì

TPO - Tại Việt Nam, ung thư vú trở thành loại ung thư có tỉ lệ mắc cao nhất ở nữ giới. Phụ nữ trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ được khuyến cáo nên khám và tầm soát định kì hằng năm để tăng cơ hội điều trị thành công.

Ung thư vú hiện là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.



Theo GLOBOCAN năm 2022 ung thư vú có số lượng mắc mới là gần 2,3 triệu người, chiếm 23,8 % trong các loại ung thư thường gặp ở phụ nữ. Tại Việt Nam năm 2022 ung thư vú có số mới mắc là 24.563 người, là bệnh có tỉ lệ mắc nhiều nhất trong số các ung thư phụ nữ.

Trong bối cảnh ung thư vú giai đoạn muộn vẫn được xem là thách thức lớn của y học hiện đại, một trường hợp điều trị thành công tại Bệnh viện K đang cho thấy hướng tiếp cận cá thể hóa có thể mang lại hiệu quả tích cực, giúp người bệnh duy trì chất lượng sống và kiểm soát bệnh lâu dài. Bệnh nhân L.T.H., 41 tuổi, được điều trị tại Khoa Nội Quán Sứ sau khi tự phát hiện khối u ở cả hai bên vú. Kết quả thăm khám và xét nghiệm xác định người bệnh mắc ung thư vú hai bên giai đoạn IV, kèm di căn xương.

Thiết bị hiện đại giúp phát hiện sớm ung thư vú.

Đáng chú ý, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy hai khối u có bản chất sinh học hoàn toàn khác nhau: khối u vú phải thuộc nhóm tam âm, trong khi vú trái thuộc nhóm lòng ống. Sự khác biệt này khiến việc lựa chọn phác đồ điều trị trở nên phức tạp, đòi hỏi phải cân nhắc kĩ lưỡng nhằm tránh sai lầm có thể làm mất “thời gian vàng” và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lí người bệnh. Trong bối cảnh ung thư đã di căn, mục tiêu điều trị không còn đơn thuần là loại bỏ hoàn toàn khối u mà chuyển sang kiểm soát bệnh, giảm tổn thương, hạn chế tiến triển, kéo dài thời gian sống và đảm bảo khả năng sinh hoạt.

Trước bài toán khó về lựa chọn phác đồ, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, thảo luận chi tiết với bệnh nhân, từ đó quyết định áp dụng chiến lược điều trị toàn thân kéo dài, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa phù hợp về độ an toàn và chi phí. Quá trình điều trị cho thấy đáp ứng tích cực. Người bệnh dung nạp thuốc tốt, tâm lí ổn định và duy trì sự tự tin sau mỗi chu kì điều trị. Các tổn thương giảm rõ rệt theo thời gian, không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng gây gián đoạn phác đồ.

Trường hợp của bệnh nhân L.T.H. cũng gửi đi thông điệp rõ ràng: ung thư vú giai đoạn IV không đồng nghĩa với dấu chấm hết. Khi phác đồ điều trị được cá thể hóa đúng với đặc điểm sinh học của khối u và được theo dõi chặt chẽ, hiệu quả điều trị có thể được cải thiện đáng kể, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư đang trở thành gánh nặng ngày càng lớn tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Với ung thư vú, việc phát hiện sớm vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị. Phụ nữ trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ được khuyến cáo nên khám và tầm soát định kì hằng năm để tăng cơ hội điều trị thành công.

Các chuyên gia nhận định, trong điều trị ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng, vai trò của phối hợp đa mô thức - bao gồm phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử và chăm sóc giảm nhẹ, tư vấn tâm lí... ngày càng trở nên quan trọng. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Phối hợp đa chuyên khoa trong kỉ nguyên y học chính xác

Trong hai ngày 22-23/4, Bệnh viện K tổ chức Hội thảo Quốc tế Ung thư vú 2026. Sự kiện được đánh giá là diễn đàn chuyên sâu về ung thư vú, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Australia, Singapore... nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế.

“Thông qua hội thảo, chúng ta sẽ có cơ hội cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú; chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng; đồng thời thảo luận các mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong kỉ nguyên y học chính xác, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Đặc biệt, các nội dung mới nổi hiện nay như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học, cũng như xây dựng và chuẩn hóa chất lượng lâm sàng theo tiêu chuẩn quốc tế, sẽ được trình bày và trao đổi chuyên sâu”, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh.

Trong ngày đầu tiên, hội thảo diễn ra với 8 phiên chuyên đề tập trung vào ung thư vú giai đoạn sớm và giai đoạn tiến xa. Nhiều nội dung chuyên sâu được đưa ra thảo luận như sàng lọc và tư vấn di truyền cho nhóm nguy cơ cao; xu hướng can thiệp tối thiểu trong phẫu thuật; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh; cập nhật các phương pháp điều trị đích, miễn dịch, nội tiết; cũng như tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng theo thông lệ quốc tế.

Một điểm nhấn của chương trình là phiên hội chẩn đa mô thức với các ca bệnh khó. Tại đây, từng trường hợp lâm sàng được phân tích dưới nhiều góc nhìn khác nhau của chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm tìm ra phương án điều trị tối ưu cho người bệnh.

Các đại biểu tham gia phần thực hành chuyên sâu tại cơ sở chính của Bệnh viện K. Ê-kíp bác sĩ thực hiện trình diễn kĩ thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến vú kết hợp tái tạo tức thì cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm. Song song với đó, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng xây dựng kế hoạch xạ trị, mô phỏng và triển khai những kĩ thuật xạ trị hiện đại như IMRT, VMAT trên hệ thống máy gia tốc thế hệ mới.

Không chỉ tập trung vào điều trị, hội thảo còn dành nội dung riêng về chăm sóc sau điều trị. Các diễn giả đã giao lưu với khoảng 150 bệnh nhân ung thư vú đang điều trị, trao đổi về những vấn đề tâm lí, tác dụng phụ thường gặp và cách thích nghi sau điều trị.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, cách tiếp cận đa chuyên khoa phù hợp với xu hướng y học chính xác hiện nay, đồng thời giúp cập nhật những tiến bộ mới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học và chuẩn hóa chất lượng điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

​

​

​