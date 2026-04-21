Phái đoàn Iran đã đến Pakistan để đàm phán với Mỹ?

TPO - Các hãng thông tấn nhà nước Iran lập tức lên tiếng trước thông tin cho rằng phái đoàn của nước này đã đến Islamabad để đàm phán hòa bình.

Thủ đô Islamabad của Pakistan là nơi diễn ra vòng đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên hồi tuần trước. (Ảnh: Reuters)

Một hãng tin Iran cáo buộc truyền thông Mỹ đang dựng lên một “câu chuyện” rằng các cuộc đàm phán sắp diễn ra. “Cho đến nay, chưa có phái đoàn nào từ Iran đến Pakistan”, hãng thông tấn nhà nước Tasnim đưa tin ngày 21/4.

Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết thêm, các quan chức Iran “không chấp nhận đàm phán dưới bóng dáng của những lời đe dọa và vi phạm cam kết”.

Các bộ trưởng trong Chính phủ Iran, các quan chức quân đội và các hãng thông tấn nhà nước đã đưa ra những thông điệp trái chiều về thiện chí của Tehran trong việc ngồi vào bàn đàm phán và gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, cho thấy những bất đồng nội bộ sâu sắc.

Ngày 21/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích “những tín hiệu không mang tính xây dựng và mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cũng lặp lại những lời chỉ trích này. Tuy nhiên, một quan chức Iran lại nói với Reuters rằng Tehran đang “xem xét tích cực” việc tham gia đàm phán.

Trước đó, các nguồn tin nói với CNN rằng một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ đến Pakistan để giải quyết những điểm bất đồng.

Vụ ám sát cựu Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei do Mỹ và Israel thực hiện hồi tháng Hai đã chia rẽ cấu trúc quyền lực trong giới lãnh đạo ở Tehran. Đầu tháng Ba, ông Mojtaba Khamenei được chỉ định là người kế nhiệm cha mình cho vị trí lãnh tụ tối cao, nhưng ông chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Trong cuộc gặp ngày 21/4 với Đại biện lâm thời Mỹ tại Pakistan Natalie A. Baker, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối thoại giữa Mỹ và Iran, cho biết Pakistan kêu gọi cả hai bên xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn.