Iran yêu cầu Mỹ thả tàu Touska, cảnh báo 'hậu quả nghiêm trọng'

Quỳnh Như

TPO - Iran lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska ở Vịnh Oman là "hành động cướp biển", yêu cầu lập tức thả tàu và thủy thủ đoàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng nếu Washington không đáp ứng.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 21/4 lên án mạnh mẽ việc lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska mang cờ Iran, yêu cầu "thả ngay lập tức con tàu, thủy thủ đoàn và những người liên quan", đồng thời cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu tình hình không được giải quyết.

Trong tuyên bố chính thức, Tehran mô tả vụ việc là hành động "tội phạm và bất hợp pháp" nhằm vào tàu thương mại hoạt động tại Vịnh Oman, gần vùng lãnh hải Iran. Nước này cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và cả thỏa thuận ngừng bắn gần đây. Tehran cho rằng hành động này tương đương với một cuộc tấn công vào chủ quyền của nước này.

Lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của Iran. Ảnh: CENTCOM

Iran cũng cho biết thủy thủ đoàn và gia đình của họ đã bị đe dọa trong suốt chiến dịch. Nước này cho rằng những hành động như vậy đã vượt qua ranh giới pháp lý và nhân đạo, đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức từ cộng đồng quốc tế.

Chính phủ Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế can thiệp, yêu cầu đảm bảo việc thả an toàn con tàu cùng toàn bộ thủy thủ.

Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh tình hình hiện tại tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng và cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm. Bộ này cũng cho biết thêm Tehran sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của công dân.

Trước đó Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ tàu mang cờ Iran hôm Chủ nhật sau khi nó cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ ở Vịnh Oman.

Đoạn video do quân đội công bố cho thấy một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường bắn vào tàu và lính thủy đánh bộ đu dây từ trực thăng xuống boong tàu.

Iran cho biết hàng hóa trên tàu trị giá hàng triệu USD, song không công bố chi tiết. Hiện chưa rõ số lượng cũng như quốc tịch của các thủy thủ trên tàu.

CNN
