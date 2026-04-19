Iran phong toả eo biển Hormuz, Tổng thống Trump triệu tập họp khẩn tại Nhà Trắng

TPO - Căng thẳng Mỹ - Iran bất ngờ leo thang khi Tehran tuyên bố phong toả eo biển Hormuz và tấn công tàu thuyền các quốc gia thù địch. Trước diễn biến này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Phòng Tình huống, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Theo hai quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng vào thứ Bảy (18/4) để thảo luận về cuộc khủng hoảng mới xung quanh eo biển Hormuz cũng như tiến trình đàm phán với Iran .

Tình hình được đánh giá đang ở "thời điểm hạn chót" khi thỏa thuận ngừng bắn hiện tại dự kiến sẽ hết hiệu lực chỉ trong ba ngày tới, trong khi chưa có lịch cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên. Một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo, nếu không đạt được đột phá trong thời gian ngắn, xung đột có thể tiếp diễn trong những ngày tới.

Động thái của Iran tái phong toả eo biển Hormuz cũng như nhiều cuộc tấn công của Iran vào một số tàu thuyền trên tuyến đường thủy này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ lạc quan, rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có thể đạt được "trong vòng một hoặc hai ngày".

Theo một quan chức Mỹ, cuộc họp trong Phòng Tình huống có sự tham dự của Phó Tổng thống Vance - người dự kiến ​​sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Iran, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Ngoài ra, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, đặc phái viên Steve Witkoff, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng tham dự.

Nhà Trắng chưa bình luận về nội dung cuộc họp.

Pakistan nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán

Trong một diễn biến liên quan, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir được cho là đã tiến hành các cuộc tiếp xúc hòa giải giữa Mỹ và Iran tại Tehran trong tuần này. Các quan chức Mỹ tiết lộ ông Trump đã ít nhất một lần điện đàm với ông Munir và phía Iran.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết Washington đã đưa ra các đề xuất mới trong các cuộc đàm phán, song Tehran vẫn đang xem xét và chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo một nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán, cuộc khủng hoảng mới tại eo biển Hormuz nảy sinh trong bối cảnh hai bên vừa đạt được một số tiến triển nhất định, đặc biệt liên quan đến vấn đề làm giàu uranium và lượng dự trữ uranium của Iran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cáo buộc Iran "đang cố tỏ ra nguy hiểm" khi muốn phong toả eo biển một lần nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran "không thể tống tiền" Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết Washington vẫn đang tiếp tục đàm phán và sẽ sớm xác định liệu hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận hay không.

"Chúng tôi đang thảo luận với họ. Họ muốn phong toả eo biển này một lần nữa như họ đã làm trong nhiều năm qua và họ không thể tống tiền chúng tôi", ông Trump cho biết.