Iran chưa sẵn sàng đàm phán lần hai với Mỹ, tuyên bố không bàn giao vật liệu hạt nhân

TPO - Iran chưa sẵn sàng tiến hành vòng đàm phán trực tiếp mới với Mỹ, vì Washington không chịu từ bỏ những đòi hỏi “tối đa” trong những vấn đề then chốt, một quan chức cấp cao Iran vừa cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với AP bên lề một diễn đàn ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định nước này sẽ không chuyển giao uranium đã làm giàu cho Mỹ, bác bỏ tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đưa ra về vấn đề này.

“Tôi có thể nói với bạn rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu làm giàu nào được chuyển tới Mỹ. Đây là điều không thể chấp nhận, và tôi có thể đảm bảo rằng dù chúng tôi sẵn sàng giải quyết mọi quan ngại, chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều vốn dĩ không thể chấp nhận”, ông Khatibzadeh nói.

Ngày 17/4, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến vào Iran để “thu hồi toàn bộ bụi hạt nhân”, ám chỉ khoảng 440 kg uranium đã làm giàu của Iran.

Ông Khatibzadeh cho biết hai bên đã trao đổi nhiều thông điệp, nhưng Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn với những yêu sách mà Iran coi là quá mức.

“Chúng tôi vẫn chưa thể tiến tới một cuộc gặp thực sự, bởi vẫn còn những vấn đề mà phía Mỹ chưa từ bỏ lập trường tối đa của họ”, ông Khatibzadeh nói, đồng thời cho biết Iran muốn hoàn tất một “thỏa thuận khung” trước khi chuyển sang gặp trực tiếp.

Quan chức Iran không đi sâu vào chi tiết các cuộc đàm phán hay nêu rõ những vấn đề còn tồn đọng, nhưng kêu gọi Washington giải quyết các quan ngại của Tehran, bao gồm vấn đề trừng phạt kinh tế.

“Các bên khác cũng cần hiểu và giải quyết những quan ngại chính của chúng tôi, đó là các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp mà Mỹ áp đặt lên người dân Iran, cũng như ‘khủng bố kinh tế’ nhằm bóp nghẹt và kích động họ chống lại cấu trúc chính trị trong nước”, ông Khatibzadeh nói.

Khi được hỏi liệu Iran có đáp trả các cuộc tấn công mới của Israel vào Li-băng sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hay không, ông Khatibzadeh đáp: “Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt hành vi xâm lược một lần và mãi mãi”.

Ông Trump cho biết Mỹ đã “cấm” Israel tiếp tục tấn công Li-băng, nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã “quá đủ”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh cấm này chỉ áp dụng với các cuộc tấn công mang tính tấn công, không bao gồm hành động tự vệ.

“Iran đã đàm phán với thiện chí, chấp nhận ngừng bắn và nói rõ rằng lệnh ngừng bắn này phải bao gồm tất cả các quốc gia, trong đó có Li-băng. Nhưng phía bên kia lại tuyên bố không cam kết và sau đó tiếp tục các hành động tàn bạo”, ông Khatibzadeh nói.

Ông cho biết một “quy trình mới” sẽ được thiết lập cho eo biển Hormuz trong khuôn khổ đàm phán với Mỹ, và tuyến đường này sẽ “mở và an toàn cho mọi hoạt động hàng hải dân sự”.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục và chiến dịch tấn công sẽ được nối lại nếu Washington không đạt được thỏa thuận với Iran.