Công an Hà Nội cần đi đầu, dẫn dắt trong chuyển đổi số

Thanh Hà
TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, nhiệm vụ của Công an Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển; đồng thời đi đầu, dẫn dắt, tham mưu chuyển đổi số góp phần tạo nền tảng, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chiều 18/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính.

dai-bieu-1.jpg
Đại biểu khách mời dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ: Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và tài chính Công an TP. Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được nhiều thành tích, chiến công.

Công an TP. Hà Nội đã chủ động phối hợp, tham mưu với Thành uỷ, UBND thành phố gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để lan rộng, kéo dài; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển Thủ đô.

Trong bối cảnh tình hình mới với nhiều kỳ vọng, yêu cầu của Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, mệnh lệnh hành động lúc này là phải chuyển thật mạnh từ “nhận thức đúng” sang “triển khai hiệu quả”, từ “ban hành chủ trương” sang “tạo ra sản phẩm và kết quả thực tế”.

bi-thu-hn.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Công an Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển; đi đầu, dẫn dắt, tham mưu chuyển đổi số góp phần tạo nền tảng, phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Công an thành phố lan tỏa những giá trị bản lĩnh chính trị, tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hình mẫu người chiến sĩ công an thời kỳ mới, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, lòng dân thấu. Phát huy truyền thống anh hùng từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ trực tiếp chiến đấu.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội cần phát huy tinh thần làm việc quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung và phải để lại dấu ấn riêng bằng những thành tích cụ thể, thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô”, ông Trần Đức Thắng đề nghị.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã thông báo quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội, và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội; trao các quyết định khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND và Công an TP. Hà Nội cho các cá nhân và tập thể...

Thanh Hà
#Bảo vệ an ninh trật tự #Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội #Chuyển đổi số và kiến tạo phát triển #Lễ kỷ niệm 80 năm lực lượng Công an #Tinh thần trách nhiệm và hy sinh thầm lặng #Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc #Đổi mới #sáng tạo trong công tác công an

