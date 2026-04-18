Mỹ mở rộng truy quét tàu liên quan Iran ra Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

TPO - Quân đội Mỹ sẽ truy quét và chặn bắt các tàu có liên hệ với Iran vượt ra ngoài Trung Đông, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong nỗ lực gia tăng sức ép trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết, Washington đang mở rộng các hoạt động trên biển nhằm vào những tàu có liên hệ với Iran, không chỉ ở Trung Đông mà cả tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo ông, lực lượng Mỹ đang triển khai các biện pháp "ngăn chặn trên biển" đối với những tàu đã rời khu vực trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng, cho thấy phạm vi thực thi có thể vượt xa vùng Vịnh.

"Chúng tôi cũng đang tiến hành các hoạt động và hành động ngăn chặn trên biển tương tự tại Thái Bình Dương, điều này áp dụng đối với những tàu đã rời khỏi khu vực trước khi chúng tôi bắt đầu phong tỏa", tướng Dan Caine nói.

Ảnh minh hoạ.

Theo Lloydslist.com, khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt xung quanh eo biển Malacca, là nơi tập trung số lượng lớn các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối", chuyên vận chuyển dầu bất hợp pháp hoặc bị trừng phạt từ các quốc gia như Iran.

Ông Charlie Brown, cố vấn cấp cao tại Liên minh Chống hạt nhân Iran, và là cựu sĩ quan Hải quân Mỹ cho rằng, cách tiếp cận này tương tự chiến dịch Mỹ từng triển khai nhằm vào các tàu chở dầu liên quan tới Venezuela.

"Trước đây, Mỹ đã chặn bắt tàu ở những khu vực rất xa, kể cả tại Ấn Độ Dương. Những hoạt động tương tự hoàn toàn có thể lặp lại", ông Charlie Brown nhận định, đồng thời nhấn mạnh vùng biển quốc tế là nơi Mỹ có nhiều không gian hành động hơn và ít bị ràng buộc.

Trong tuyên bố hôm thứ Năm (16/4), tướng Dan Caine cũng đề cập đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì hiệu quả chiến dịch phong tỏa trong điều kiện phức tạp.

Quân đội Mỹ công bố chi tiết các mặt hàng có thể bị tịch thu từ các tàu có liên hệ với Iran

Song song với việc mở rộng phạm vi hoạt động, quân đội Mỹ cũng công bố danh mục các mặt hàng có thể bị tịch thu từ các tàu bị nghi có liên hệ với Iran.

Danh sách này bao gồm "hàng cấm tuyệt đối" như vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự. Ngoài ra, nhiều mặt hàng lưỡng dụng như dầu mỏ, kim loại (sắt, thép, nhôm) và thiết bị điện tử cũng bị xếp vào diện "hàng cấm có điều kiện", có thể bị tịch thu nếu bị nghi phục vụ mục đích quân sự.

Theo thông báo, ngay cả các thiết bị dân sự như máy phát điện, máy móc hạng nặng hoặc linh kiện điện tử cũng có thể bị thu giữ nếu có dấu hiệu phục vụ hoạt động quân sự.

Hiện, có hơn 10.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Dù chưa có tàu nào bị khám xét, giới chức quốc phòng cảnh báo lực lượng Mỹ có thể sử dụng biện pháp mạnh, bao gồm nổ súng cảnh cáo, nếu các tàu vi phạm không tuân thủ yêu cầu.

Động thái mở rộng truy quét tàu thuyền liên quan Iran được xem là bước gia tăng áp lực đáng kể từ Washington, diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran, Mỹ và Israel sắp hết hạn trong vài ngày tới. Các bên trung gian hiện đang thúc đẩy nỗ lực gia hạn thỏa thuận, nhằm duy trì trạng thái đình chiến sau gần bảy tuần xung đột căng thẳng trong khu vực.