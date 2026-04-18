Chính phủ Hoa Kỳ tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong chăm lo người khuyết tật

Ngô Tùng
TPO - Tham dự chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 2026, bà Melissa A. Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, đánh giá, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người khuyết tật. “Chính phủ Việt Nam cũng như các tổ chức và cộng đồng đã nỗ lực không ngừng trong việc chuyển hóa chính sách thành những hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống", bà Melissa A. Brown nhấn mạnh.

Sáng 18/4, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM đã diễn ra chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng”.

Buổi lễ do Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng (Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường - NACCET), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Ủy ban Paralympic Việt Nam), UBND TPHCM và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.

Sự kiện thu hút đông đảo vận động viên người khuyết tật và đại biểu tham gia nhằm tôn vinh ý chí, nghị lực và những đóng góp quan trọng của người khuyết tật đối với gia đình, xã hội; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền, thúc đẩy hòa nhập và phát triển toàn diện cho người khuyết tật. Chương trình cũng nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Người khuyết tật không chỉ vượt qua khó khăn mà còn chủ động khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, việc chăm lo, bảo vệ quyền của người khuyết tật là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước; đặc biệt, công tác người khuyết tật đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Trong đó, hệ thống pháp luật, chính sách về người khuyết tật ngày càng được hoàn thiện; chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả thiết thực.

Đáng chú ý, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng có nhiều bước tiến rõ rệt; mạng lưới phục hồi chức năng đã được phủ rộng với khoảng 95% trạm y tế có cán bộ chuyên trách; công tác giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia chủ động của người khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, công tác trợ giúp người khuyết tật luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nghĩa tình của thành phố mang tên Bác. Trong đó, phong trào thể dục thể thao người khuyết tật đã trở thành một điểm sáng góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, ý chí vươn lên và khả năng hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, phong trào thể thao người khuyết tật của thành phố đã phát triển mạnh mẽ với hàng nghìn người luyện tập thường xuyên ở nhiều bộ môn. Từ đó, người khuyết tật thành phố tiếp tục phát huy nghị lực, sự tự tin và tinh thần lạc quan, không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, theo đuổi ước mơ và khẳng định giá trị bằng chính nỗ lực của mình.

Lãnh đạo các cơ quan tặng quà cho các em thiếu nhi khuyết tật đang sinh hoạt tại các mái ấm, trung tâm.

Chuyển hóa chính sách thành những hỗ trợ thiết thực

Bà Melissa A. Brown cùng các đại biểu và vận động viên người khuyết tật tham gia chương trình đi bộ đồng hành.

Bà Melissa A. Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, cho rằng, Ngày Người khuyết tật Việt Nam không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là lời kêu gọi hành động và nhắc nhở chúng ta rằng: Khuyết tật là một phần của trải nghiệm sống và xã hội sẽ vững mạnh hơn khi mọi người đều có cơ hội tham gia, đóng góp tài năng.

Bà Melissa A. Brown đánh giá, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người khuyết tật. “Chính phủ Việt Nam cũng như các tổ chức và cộng đồng đã nỗ lực không ngừng trong việc chuyển hóa chính sách thành những hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống. Chính phủ Hoa Kỳ tự hào được đồng hành và hợp tác cùng quý vị trong những công tác này”, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM nói.

Bà Melissa A. Brown cũng nêu rõ vai trò quan trọng của thể thao và việc nâng cao sức khỏe. Các môn thể thao thích ứng, các hoạt động giải trí và chương trình cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập của người khuyết tật.

Chia sẻ tại chương trình, vận động viên khuyết tật bộ môn cử tạ Lê Văn Công cho biết, khuyết tật chỉ có thể làm hạn chế một phần cơ thể chứ không thể giam cầm được tâm hồn và khát khao chinh phục. Ước mơ không dành riêng cho những người hoàn hảo mà thuộc về những ai dám theo đuổi, dù đó là việc vượt qua kỷ lục của bản thân hay nhìn lá quốc kỳ bay cao trên đấu trường quốc tế.

Vận động viên Lê Văn Công (ngồi xe lăn, bên trái) tham gia hoạt động đồng hành sau buổi lễ.
Các em khiếm thính, khiếm thị tham gia một tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#người khuyết tật #chăm lo #Chính phủ Hoa Kỳ #Việt Nam #phố đi bộ Nguyễn Huệ #lễ kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam #vận động viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe