Tiếp sức người trẻ khuyết tật làm chủ công nghệ, khẳng định giá trị bản thân

Xuân Tùng
TPO - Ngày hội người khuyết tật Việt Nam năm nay đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên và thúc đẩy cách tiếp cận theo hướng trao quyền, tạo cơ hội phát triển bền vững để người khuyết tật tự tin khẳng định giá trị bản thân, chủ động tham gia vào đời sống cộng đồng.

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026. Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Phần thể hiện quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Anh Nguyễn Tường Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình vượt qua những khoảng lặng

Không khí chương trình đã lắng lại với phần chia sẻ mang chủ đề “Hành trình âm thanh – Rút ngắn khoảng cách hướng đến cuộc sống độc lập”. Những câu chuyện nghị lực vượt khó được hiện hữu sống động qua ánh mắt rạng rỡ của những bạn trẻ khiếm thính.

Đứng trên sân khấu, Thảo Anh (15 tuổi, Hà Nội) và Đức Minh (14 tuổi, Thái Nguyên) là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần vượt khó. Dù hành trình của các em bắt đầu từ sự im lặng, nhưng bằng ngôn ngữ ký hiệu và những nỗ lực học tập không ngừng, các em đã chứng minh khuyết tật không phải là rào cản, mà là một cách trải nghiệm thế giới khác biệt.

Thảo Anh và Đức Minh trên sân khấu chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Chử Thị Thanh Hương - đại diện Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam chia sẻ, nỗi trăn trở lớn nhất của cuộc đời những bậc sinh thành là các con là người khiếm thính có thể làm việc và sống độc lập khi trưởng thành, khi cha mẹ không còn ở bên cạnh. Chính từ những trăn trở ấy, "Hành trình âm thanh" đã ra đời, với mong muốn im lặng không còn là rào cản, mà là một khoảng lặng để những tâm hồn đồng điệu lắng nghe nhau bằng trái tim.

“Hành trình có thể bắt đầu từ im lặng, nhưng không thể kết thúc ở sự im lặng. Mỗi trẻ, dù khác biệt, đều có thể chạm tới một cuộc sống độc lập, ý nghĩa và trọn vẹn khi có sự chung tay của cộng đồng”, bà Hương nói.

Bà Chử Thị Thanh Hương chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Những màn biểu diễn văn nghệ đầy cảm hứng của các bạn nhỏ khiếm thính đã xóa nhòa mọi khoảng cách, biến những “khoảng lặng âm thanh” thành bản giao hưởng của niềm tin.

Tiết mục văn nghệ bằng ngôn ngữ kí hiệu tại chương trình. Clip: Xuân Tùng
Ca sĩ Đinh Viết Tường biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Từ đối tượng chăm sóc đến chủ thể sáng tạo

Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật. Theo báo cáo “Khảo sát năng lực số của người khuyết tật Việt Nam” của Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững, hơn 90% người khuyết tật đã sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên, nhưng 52% vẫn chưa biết cách sử dụng các công cụ AI để tìm kiếm thông tin hoặc tạo văn bản.

Trong chương trình Inspire Fest còn mang đến cơ hội nâng cao năng lực số, cải thiện khả năng tiếp cận phục hồi chức năng, tự tin vươn lên và tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội.

Tại chương trình đã trao tặng 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI; 1.000 khoá học trực tuyến về phát triển bản thân trong thời đại số; 200 suất hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu như xe lăn, chân tay giả… Khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn cho các hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều nguồn lực được trao tặng tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Hoạt động thăm, khám sức khỏe tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho biết, Inspire Fest do Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM không chỉ là buổi lễ kỉ niệm, mà được định hướng là ngày hội hoà nhập cho cộng đồng người khuyết tật với nhiều nội dung phong phú.

Đặc biệt, đêm nhạc Inspire night với sự tham gia của các ca sĩ là người khuyết tật, cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, góp phần tôn vinh nghị lực sống, tài năng, khát vọng cống hiến, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng.

Anh Phạm Văn Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thành nhấn mạnh, thông qua sự kiện, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam kỳ vọng tiếp tục nhân rộng các mô hình hòa nhập hiệu quả, tăng cường kết nối nguồn lực xã hội trong công tác chăm lo người khuyết tật; tạo thêm động lực để người khuyết tật phát huy năng lực, tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội. Đồng thời, là dịp để cộng đồng nhìn nhận rõ hơn những nhu cầu, tiềm năng và đóng góp thiết thực của người khuyết tật.

Các đại biểu và thanh thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Anh Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của thanh niên khuyết tật tại ngày hội. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
#Hội LHTN Việt Nam #Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam #Ngày hội người khuyết tật Việt Nam #Inspire Fest 2026 #người khuyết tật #AI #hòa nhập #sáng tạo #năng lực số #Hà Nội #Inspire Fest #anh Nguyễn Tường Lâm #Bí thư T.Ư Đoàn #Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe