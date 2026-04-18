Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam 30 tuổi

TPO - Không chỉ là nơi học tập, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam còn là môi trường giúp nhiều thế hệ trưởng thành, hình thành bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Sáng 18/4, tại TPHCM, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (SYC) tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (15/4/1996-15/4/2026), với sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Khánh - Giám đốc Trung tâm cho biết, từ khi thành lập năm 1996 đến nay, đơn vị đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vị thế là một thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, góp phần đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam. Ảnh: CTV

Trong quá trình ấy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao; tri ân Ban Giám đốc, viên chức, người lao động qua các thời kỳ và đội ngũ hiện nay đã chung sức xây dựng, vun đắp nên truyền thống của đơn vị.

Trong thời gian tới, trung tâm xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục kỹ năng; trong đó chú trọng phát triển các mô hình trải nghiệm thực tiễn, tiêu biểu như chương trình “Học kỳ quân đội”. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác, từng bước nâng cao năng lực phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thanh thiếu nhi.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đại biểu chúc mừng dấu mốc ấn tượng của SYC.

Trải qua 3 thập kỷ, SYC đã triển khai nhiều chương trình đào tạo đa dạng như kỹ năng sống, ngoại ngữ, văn hóa - thể thao và hoạt động trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, chương trình “Học kỳ quân đội” trở thành điểm nhấn tiêu biểu, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, ý chí vượt khó và kỹ năng sinh hoạt tập thể cho thanh thiếu niên, được phụ huynh và xã hội đánh giá cao. Không chỉ là nơi học tập, SYC còn là môi trường giúp nhiều thế hệ trưởng thành, hình thành bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Dấu mốc 30 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu xây dựng trung tâm trở thành môi trường giáo dục toàn diện, đồng hành cùng thanh thiếu niên trên hành trình trưởng thành và hội nhập.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen ghi nhận những sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ, người lao động trung tâm.