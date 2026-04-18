Nghi ngộ độc sau ăn bánh mì, hơn 20 người nhập viện cấp cứu

Thu Hiền
TPO - Hơn 20 người tại xã Diễn Châu (Nghệ An) phải nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn.

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang tiếp nhận và điều trị 25 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong đó, khoảng 20 người cho biết đã ăn bánh mì tại một tiệm bánh trên địa bàn xã Diễn Châu trước khi xuất hiện triệu chứng. 5 trường hợp còn lại có sử dụng thêm các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể xác định chính xác nguyên nhân.

Một bệnh nhân nghi bị ngộ độc nhập viện tối 17/4.﻿

Trước đó, từ sáng 17/4, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận các ca bệnh đầu tiên, sau đó số lượng tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày. Đến sáng 18/4, thêm nhiều người nhập viện với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp kèm sốt cao.

Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực. Một số trường hợp sức khỏe đã ổn định, song vẫn cần tiếp tục giám sát do các triệu chứng tiêu hóa còn nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

#ngộ độc thực phẩm #Nghệ An #bánh mì #nhập viện #an toàn thực phẩm #bệnh viện #kiểm tra thực phẩm

