Rộ tin Không quân Pakistan hộ tống phái đoàn Iran về nước sau khi đàm phán thất bại

TPO - Lực lượng Không quân Pakistan đã hộ tống các nhà đàm phán Iran về nước sau các cuộc đàm phán hòa bình không có kết quả với Mỹ vào cuối tuần trước, ba nguồn thạo tin nói với Reuters.

Phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Islamabad được dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi.

Hai nguồn tin an ninh cho biết, phía Iran đã yêu cầu được hộ tống. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao khu vực khẳng định, Iran không đưa ra yêu cầu chính thức nhưng cũng không "loại trừ khả năng Israel có thể tấn công máy bay của phái đoàn Iran", khiến Pakistan nhất quyết yêu cầu cung cấp lực lượng hộ tống an ninh.

Các nguồn tin cho biết, Không quân Pakistan đã triển khai khoảng 20 máy bay trong chiến dịch hộ tống, đồng thời sử dụng Hệ thống Cảnh báo và Kiểm soát Trên không nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn Iran trở về từ Islamabad.

"Khi các cuộc đàm phán thất bại, phía Iran lo ngại rằng mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Họ nghi ngờ rằng họ có thể bị nhắm mục tiêu”, một nguồn tin an ninh nói.

“Đây là một nhiệm vụ tác chiến quy mô lớn nếu nhìn từ góc độ phi công. Bạn chịu trách nhiệm cho một phái đoàn đến đàm phán, bạn cung cấp yểm trợ trên không cho họ, bạn có những máy bay chiến đấu mạnh mẽ để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào”, ông nói.

“Chúng tôi đã đưa họ về đến tận Tehran. Sự an toàn của họ là trách nhiệm của chúng tôi, ngay cả sau khi họ rời khỏi đây", nguồn tin nói.

Một quan chức cho biết, đoàn hộ tống Pakistan đến Iran bao gồm máy bay J-10 do Trung Quốc sản xuất, loại máy bay hàng đầu trong phi đội không quân Pakistan. Đoàn hộ tống không hạ cánh xuống Tehran, một nhà ngoại giao Pakistan nói, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Phía Pakistan cho biết, nếu Iran yêu cầu, biện pháp bảo vệ an ninh tương tự sẽ được cung cấp cho các cuộc đàm phán tiếp theo. “Nếu không, máy bay Pakistan sẽ đón họ trong không phận Pakistan".

Một nguồn tin thứ ba tham gia vào các cuộc đàm phán xác nhận, các biện pháp an ninh đã được chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến ​​diễn ra ngay trong cuối tuần này.

Israel từng đưa ông Araqchi và ông Qalibaf vào danh sách tấn công cho đến khi Pakistan yêu cầu Washington can thiệp để loại bỏ hai quan chức này khỏi danh sách, vì nếu không sẽ không còn ai để đàm phán hoà bình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tháng trước cho biết: "Tôi sẽ không mua bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ thủ lĩnh nào của Iran. Tôi không có ý định đưa ra báo cáo chính xác về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch hoặc những gì chúng tôi sẽ làm”.

Ngay trước khi đồng ý ngừng bắn vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội: "Cả một nền văn minh sẽ bị xoá sổ đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”.

Vài giờ sau khi phái đoàn Iran và Mỹ rời Pakistan mà không đạt được kết quả, các nguồn tin nói với Reuters rằng cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn. Tuần này, Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến "sẽ sớm kết thúc" và các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Islamabad vào cuối tuần này.