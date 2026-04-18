'Cô giáo thủy tinh’ nhận khen thưởng của Bộ Giáo dục & Đào tạo

TPO - Không bục giảng, không bảng đen, không phấn trắng…, nhưng lớp học “nhiều không” của “cô giáo thủy tinh” Nguyễn Thị Ngọc Tâm vừa được lãnh đạo Bộ GD&ĐT đến thăm, trò chuyện và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng.

Cuộc gặp gỡ xóa nhòa khoảng cách

Tin vui đến với Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, Ninh Bình) người sáng lập Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, khá sát ngày. Khi biết có lãnh đạo Bộ GD&ĐT về thăm, cô gái mang căn bệnh “xương thủy tinh” bất ngờ và hồi hộp. Hơn 20 năm gắn với hoạt động dạy học miễn phí, cô luôn tâm niệm “được sống và được sẻ chia”. Cô chưa từng nghĩ những nỗ lực thầm lặng trong không gian nhỏ hẹp của mình lại chạm đến sự quan tâm của cấp bộ cao nhất.

Buổi trao tặng Bằng khen diễn ra tại nơi Tâm vẫn hằng ngày miệt mài bên những học trò nhỏ. Tâm kể: “Điều khiến tôi ấm lòng nhất là ánh mắt và những lời hỏi thăm gần gũi của Thứ trưởng. Khi lãnh đạo không đứng ở vị thế xa xôi mà ngồi xuống, lắng nghe những khó khăn của một lớp học đặc biệt, tôi cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc. Đó không còn là khoảng cách giữa người quản lý và cá nhân được khen thưởng, mà là sự sẻ chia chân thành giữa những người cùng nặng lòng với sự nghiệp giáo dục”.

Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm. Ảnh: NVCC

Với Tâm, sự hiện diện và biểu dương của lãnh đạo Bộ GD&ĐT là niềm cổ vũ, động lực to lớn. Điều này khẳng định lựa chọn của cô đi theo con đường giáo dục và công tác xã hội là đúng đắn; là minh chứng cho các em học sinh thấy rằng, bản thân cố gắng, cộng đồng xã hội sẽ luôn dõi theo và tiếp sức.

Trong buổi trò chuyện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã nhắc đến 3 từ khóa là niềm tin, vượt khó và tình thương. Với Tâm, đó không phải là những khẩu hiệu trừu tượng mà là "kiềng ba chân" đã nâng đỡ cô suốt 22 năm qua.

Tâm chia sẻ, mỗi trẻ đều là một viên ngọc, dù có thể bị bao phủ bởi bụi bặm của hoàn cảnh. Niềm tin ấy giúp cô chưa bao giờ từ bỏ bất cứ học sinh nào, dù các em có khởi đầu chậm hay gặp nhiều khiếm khuyết.

Còn vượt khó là cuộc chiến bền bỉ mỗi ngày. Trong cơ thể mỏng manh thường xuyên chịu đựng những cơn đau nhức nhối do căn bệnh xương thủy tinh, Tâm vẫn kiên nhẫn dạy các em cách đối mặt với nghịch cảnh bằng nụ cười.

Và trên hết là tình thương, cô giáo không chỉ kèm cặp con chữ mà còn lắng nghe những tâm tư chưa thể gọi tên của học trò, giúp các em tìm thấy điểm tựa trong đời.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm chia sẻ với Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh. Ảnh: Trang Thông tin BGD&ĐT

Chứng tích ở sự trưởng thành

Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh có “nhiều không” là không bục giảng, không bảng, không phấn… Tuy nhiên, khi kiến thức trong sách giáo khoa điều chỉnh và sự bùng nổ của công nghệ, cô giáo Tâm cũng nhanh chóng tự chuyển mình.

Tâm tự thiết kế và tìm tòi các video về lịch sử đất nước, về các anh hùng dân tộc để các em hiểu về cội nguồn theo cách sinh động nhất. Cô lồng ghép các kỹ năng sống, tư duy logic và những câu đố thông minh qua màn hình máy tính để rèn luyện sự nhạy bén cho học trò. “Lớp học của tôi có thể thiếu bảng phấn, nhưng không thể thiếu ánh sáng của sự tiến bộ và tình yêu thương vô điều kiện”, Tâm chia sẻ.

Nhiều học trò gắn bó với lớp học Ngọc Tâm thuỷ tinh. Ảnh: NVCC

Đến nay, hơn 20 năm mở lớp, Tâm chưa bao giờ kiểm đếm về những “chứng tích”, như đã dạy được bao nhiêu em, hay những tệp file trong máy tính hay cuốn sổ giáo trình. “Con số hàng trăm, hàng trăm em đã bước qua lớp học này quá lớn để đong đếm, nhưng lại quá nhỏ để diễn tả hết những tình cảm mà cô trò đã bồi đắp”, cô nói.

“Nếu phải tìm một chứng tích chân xác nhất, có lẽ đó chính là sự hiện hữu. Việc lớp học Ngọc Tâm thủy tinh vẫn duy trì, phát triển bền vững suốt hơn 20 năm qua – bất chấp những cơn đau của "thủy tinh" hay những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống – chính là minh chứng sống động nhất”, Tâm bày tỏ.

"Sự bền bỉ qua hai thập kỷ ấy khẳng định rằng cô và trò đã luôn vững tin trên con đường mình chọn. Lớp học vẫn đang đi đúng chuyến hành trình mang lại giá trị cho cộng đồng, và chứng tích lớn nhất không nằm ở tệp tin hay trang giấy, mà nằm ở sự trưởng thành và niềm hạnh phúc của các em khi tìm thấy ánh sáng tri thức tại nơi này", Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Phần thưởng ý nghĩa đối với cô giáo Ngọc Tâm. Ảnh: NVCC

Người "bận rộn trong hạnh phúc" Không chỉ dừng lại ở việc dạy học, Tâm tự nhận mình là một người "bận rộn trong hạnh phúc" với hàng loạt dự án cộng đồng. Cô chạy đua với thời gian để duy trì không gian đọc và quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh. Đặc biệt, Tâm dành rất nhiều tâm huyết cho cộng đồng người khuyết tật. Cô phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho những người đồng cảnh ngộ. Với cô, giúp một người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự tin khẳng định giá trị bản thân cũng chính là đang gieo thêm một hạt mầm hy vọng vào cuộc đời.