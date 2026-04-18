Hà Nội mở cao điểm kiểm tra cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui

Trần Hoàng
TPO - UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng các cơ sở thuộc ngành nghề thẩm mỹ hoạt động chui. Chia sẻ danh sách các cơ sở cho cơ quan Công an để thiết lập hồ sơ quản lý an ninh trật tự đồng bộ.

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Theo đó UBND TP Hà Nội giao công an thành phố là cơ quan thường trực, đầu mối, chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, công an cấp xã, phường khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê, hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo đúng quy định của pháp luật.

Công an là lực lượng hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58/2026/NĐ-CP liên quan đến phạm vi, khái niệm hoạt động kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Sở Y tế sẽ chủ trì, chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc xác định bản chất hoạt động và ranh giới pháp lý của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ và phân loại, lập danh sách quản lý theo các nhóm như cơ sở thuộc diện phải được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, cơ sở không thuộc diện phải cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng các cơ sở thuộc ngành nghề thẩm mỹ hoạt động chui, thực hiện các thủ thuật y tế trái phép gây hậu quả nghiêm trọng, kịp thời chia sẻ danh sách phân loại cho cơ quan công an để thiết lập hồ sơ quản lý ANTT đồng bộ.

Khi có Quyết định yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập tức phối hợp thực hiện biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm.

UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng công an cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.

#Quản lý hoạt động thẩm mỹ chui tại Hà Nội #Tăng cường thanh tra ngành y tế #Chia sẻ dữ liệu quản lý an ninh trật tự #thẩm mỹ chui #karaoke chui #công an hà nội

