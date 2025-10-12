Cảnh báo biến chứng nặng từ dịch vụ thẩm mỹ ‘chui’: Cần chuẩn hóa để đẹp an toàn

TPO - Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ nhận định, quy mô thị trường làm đẹp tại Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, nhu cầu can thiệp thẩm mỹ của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, bất kỳ thủ thuật nào cũng tiềm ẩn rủi ro, vì vậy người dân cần tỉnh táo, lựa chọn những cơ sở uy tín, được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép đầy đủ trước khi quyết định thực hiện.

Liên tiếp ca bệnh biến chứng nặng vì làm đẹp “chui”

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết từng tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng do làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép hoặc thiếu điều kiện an toàn.

ThS. BS. Tạ Thị Hồng Thuý, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ kiểm tra, thay băng mũi cho bệnh nhân 25 tuổi bị biến chứng do làm đẹp "chui" tại cơ sở tư nhân.

Các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp chảy máu, tụ máu vùng kín sau cắt tại spa, áp xe, sưng đau ngực và mông do tiêm filler phải phẫu thuật nạo bỏ, hay biến dạng mũi, cụt trụ mũi sau nhiều lần chỉnh sửa tại cơ sở “chui”.

Đáng chú ý, bệnh nhân nữ 34 tuổi bị chảy máu ồ ạt sau cắt mí và thu gọn vùng kín; bệnh nhân 29 tuổi tiêm filler mông bị sưng đau, tạo khối cứng lớn; bệnh nhân 25 tuổi làm mũi tại spa ở Ứng Hòa bị phản vệ nặng, thâm tím vùng mũi lan lên mắt, nguy cơ hoại tử da và tổn thương dây thần kinh.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, người dân cần lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn, tránh ham rẻ mà tự đặt sức khỏe, thậm chí tính mạng, vào nguy hiểm. Một cơ sở hợp pháp phải là Phòng khám Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ có biển hiệu, giấy phép và tên bác sĩ phụ trách được niêm yết rõ ràng

Theo các chuyên gia, cùng với nhu cầu làm đẹp tăng mạnh, không ít cơ sở thẩm mỹ đã đua nhau quảng cáo “nổ”, đưa ra nhiều dịch vụ giá rẻ để thu hút khách hàng. Không ít người vì mong muốn thay đổi diện mạo nhanh chóng, chi phí thấp mà bỏ qua khâu tìm hiểu, kiểm chứng cơ sở thực hiện có được cấp phép hay không, có đủ điều kiện hành nghề hay không. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do phẫu thuật hỏng hoặc chăm sóc sau can thiệp không đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia cho rằng, song song với nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ cũng đặt ra thách thức lớn cho giới chuyên môn. Việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào điều trị, tái tạo và làm đẹp đòi hỏi nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chuẩn hóa quy trình và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào điều trị

Chính vì vậy, Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ 9 (HPASS 9) của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hà Nội đã lựa chọn chủ đề “Những tiến bộ mới nhất trong tạo hình thẩm mỹ” nhằm cập nhật và chia sẻ tri thức trong lĩnh vực này. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 11-12/10 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp quy tụ đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế.

GS.TS Trần Thiết Sơn, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hà Nội, cho biết hội nghị thường niên của Hội đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín, nơi các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu kỹ thuật mới và chia sẻ những hướng nghiên cứu hiện đại nhất trong phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ. “Tôi tin rằng hội nghị không chỉ mang lại giá trị học thuật mà còn mở ra cơ hội hợp tác, kết nối giữa các đồng nghiệp, đồng thời khẳng định sứ mệnh nhân văn của ngành: mang lại hình hài, niềm tin và chất lượng sống cho con người”, GS Sơn nhấn mạnh.

Lễ ký kết trong khuôn khổ hội nghị.

Trong phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Quang Vinh, Chủ tịch Hội nghị HPASS 9, khẳng định Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hà Nội luôn kiên định với sứ mệnh trở thành cầu nối chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu giữa các thế hệ phẫu thuật viên và mở rộng hợp tác quốc tế. Năm nay, hội nghị quy tụ gần 60 báo cáo khoa học, được chọn lọc từ gần 100 công trình nghiên cứu, với sự tham gia của hơn 50 báo cáo viên trong nước cùng 7 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Pháp và Hàn Quốc.

Các nội dung được trình bày phong phú và cập nhật, tập trung vào nhiều chủ đề then chốt như: tiến bộ trong phẫu thuật tái tạo và tạo hình vùng vú, mũi, mi mắt, thành bụng, kỹ thuật ghép mỡ; ứng dụng công nghệ mới như hình ảnh 3D, siêu âm, sóng RF trong thẩm mỹ và theo dõi hậu phẫu; quản lý biến chứng, nâng cao an toàn phẫu thuật; cùng vai trò ngày càng rõ nét của y học thẩm mỹ trong chăm sóc toàn diện sức khỏe và sắc đẹp.

Hội nghị không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn mà còn là cầu nối hợp tác bền vững giữa các trung tâm, bệnh viện và các chuyên gia trong – ngoài nước, hướng tới mục tiêu “Kết nối tri thức – Lan tỏa giá trị”, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và thúc đẩy sự phát triển của ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam.