Gần 3000 vận động viên chạy góp quỹ vì bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

TPO - Từ 5h sáng nay, gần 3000 vận động viên đã có mặt tại khu vực Hồ Tây tham gia đường chạy với ba cự ly 3km, 5km và 10km trong khuôn khổ Giải chạy “Hành trình tiếp sức - Empower Run” lần thứ II nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Tại sự kiện, PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đã trực tiếp thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân ung thư cùng tham gia chương trình. Chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội) – bệnh nhân ung thư vú điều trị tại khoa Nội 6, Bệnh viện K xúc động chia sẻ: “Tôi bắt đầu điều trị từ năm 2022, giai đoạn đầu rất lo lắng, nhưng được bác sĩ động viên nên dần vượt qua. Khi sức khỏe ổn định hơn, tôi tham gia các giải chạy để rèn luyện và lan tỏa tinh thần lạc quan. Đây là năm thứ hai tôi đồng hành cùng ‘Hành trình tiếp sức’ và chắc chắn sẽ còn tham gia nhiều năm nữa. Tôi tin mình sẽ tiếp tục mạnh mẽ và chiến thắng bệnh tật”.

Rất đông người tham gia chạy ủng hộ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức đã trao quà cho những vận động viên đạt thành tích cao nhất ở các cự ly 3km, 5km và 10km. Toàn bộ số tiền vận động được từ giải chạy sẽ được chuyển đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện K cũng đã ủng hộ 300 triệu đồng nhằm chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua.

Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần đầu được tổ chức tháng 12/2024 đã vận động được hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối ý nghĩa nhân văn đó, năm nay, Bệnh viện K tiếp tục phát động mùa giải thứ hai với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương, khích lệ người bệnh vững tin điều trị và giảm bớt gánh nặng kinh tế. Chương trình do Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) và đơn vị tài trợ Apollo Care (thuộc Tập đoàn Apollo) tổ chức.

PGS.TS Lê Văn Quảng và đại diện Bộ Y tế trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao nhất.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh: “Giải chạy “Hành trình tiếp sức” không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của yêu thương, thắp lên hy vọng và lan tỏa năng lượng tích cực tới bệnh nhân ung thư. Sự đồng hành của gần 3.000 vận động viên là minh chứng cho tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái. Toàn bộ kinh phí vận động được sẽ được công khai và chuyển trực tiếp đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ bệnh nhân ung thư trên cả nước”.

Giải chạy “Hành trình tiếp sức” năm nay một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn: mỗi bước chân không chỉ là nỗ lực rèn luyện sức khỏe mà còn là hành trình của tình yêu thương – tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với ung thư.