Nhiều tiến bộ mới trong điều trị bệnh lí hậu môn - trực tràng

TPO - Trong lĩnh vực hậu môn - trực tràng, thời gian qua, nhiều kĩ thuật điều trị tiên tiến trên thế giới như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot đã được áp dụng tại Việt Nam. Những phương pháp hiện đại này giúp người bệnh tiếp cận công nghệ mới, mở rộng cơ hội lựa chọn và nâng cao hiệu quả điều trị.

Các chuyên gia nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng Toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lí hậu môn - trực tràng, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền” do Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam tổ chức ngày 11/10.

PGS.TS Lê Mạnh Cường – Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam

PGS.TS Lê Mạnh Cường – Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam cho biết, thời gian qua, y học cổ truyền Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hệ thống khám, chữa bệnh được đầu tư nâng cấp; mạng lưới y học cổ truyền ở tuyến cơ sở được củng cố; dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng đa dạng, chất lượng ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, theo ông Cường, bên cạnh những thành quả đó vẫn còn nhiều hạn chế, có nguy cơ tụt hậu so với các nước có nền y học cổ truyền phát triển trong khu vực và thế giới. PGS.TS Lê Mạnh Cường nhấn mạnh: “Trong điều trị bệnh lí hậu môn - trực tràng vẫn còn xảy ra sai sót trong chẩn đoán và điều trị, dẫn đến tai biến, di chứng ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm hạn chế di chứng, nâng cao hiệu quả điều trị là yêu cầu cấp thiết hiện nay”.

PGS Cường cho hay, bệnh lí hậu môn - trực tràng khá phổ biến tại Việt Nam, chiếm khoảng 20 - 30% dân số. Đáng chú ý, mô hình bệnh tật đang có xu hướng thay đổi, với đối tượng mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. “Nếu trước đây, bệnh trĩ thường gặp ở người trên 40 tuổi, thì hiện nay không ít trường hợp mới 15 - 20 tuổi, thậm chí có trẻ hơn 10 tuổi đã mắc bệnh”, ông Cường nói. Nguyên nhân chính là do các thói quen xấu như ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh để đọc truyện, chơi điện tử, ăn nhiều đồ cay nóng… Những hành vi tưởng chừng vô hại này lại là yếu tố khởi phát bệnh lý “tế nhị” ở trẻ nhỏ. Theo ông, việc tự điều trị theo “mách bảo trên mạng” hoặc lạm dụng thuốc dân gian có thể dẫn đến mất phản xạ đại tiện, hoại tử, nhiễm trùng ống hậu môn, thậm chí phải phẫu thuật. “Bệnh trĩ vốn không quá phức tạp, nhưng điều trị sai cách có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, y học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây bệnh, song đã chỉ ra nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó stress được xem là yếu tố hàng đầu dẫn đến các bệnh lý hậu môn - trực tràng, đặc biệt là trĩ và nứt kẽ hậu môn”, TS Cường nói.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường, Phó Cục trưởng phụ trách, điều hành Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), cho biết những năm qua, y học cổ truyền Việt Nam được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Việc gắn kết này không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn tạo điều kiện mở rộng đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng.

GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường, Phó Cục trưởng phụ trách, điều hành Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Đáng chú ý, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó yêu cầu phát triển y học cổ truyền tương đương với các nước có nền y học cổ truyền tiên tiến. Tiếp đó, ngày 15/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới. Những chủ trương này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng Toàn quốc lần thứ XIII trở thành diễn đàn uy tín quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, nơi cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị bệnh lí hậu môn - trực tràng.

Sự kiện thu hút đông đảo giới chuyên môn, với nhiều báo cáo có giá trị thực tiễn cao, phản ánh xu hướng hiện đại hóa trong điều trị. Các chuyên gia đến từ các trung tâm phẫu thuật tiêu hóa hàng đầu đã giới thiệu loạt kết quả nghiên cứu mới, đặc biệt là ứng dụng laser, kĩ thuật triệt mạch, phẫu thuật bảo tồn mô – hướng đến mục tiêu giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.