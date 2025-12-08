GC&Phenikaa Healthcare Center tiếp nối hành trình nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe dự phòng

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) - với kinh nghiệm vận hành hệ thống trung tâm kiểm tra sức khỏe cao cấp GC iMED trong suốt 30 năm đồng hành cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của nền y tế Hàn Quốc từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Giờ đây, thông qua việc hợp tác với Tập đoàn Phenikaa thành lập nên GC&Phenikaa Healthcare Center tại Hà Nội. Những bài học và công nghệ quý giá đó chính thức được chuyển giao, nhằm cùng ngành y tế Việt Nam nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động và kiến tạo một thế hệ người Việt có lối sống đề cao phòng ngừa.

Bài học từ Hàn Quốc: Nền tảng của một hệ thống y tế dự phòng hiệu quả

Trong khi Việt Nam đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng sức khỏe im lặng” với tỷ lệ tử vong do ung thư lên tới 73,5% và chỉ 3,5% dân số khám sức khỏe định kỳ, thì Hàn Quốc – nhờ hành trình kiên định với y tế dự phòng – đã đạt được tỷ lệ sống sót sau ung thư thuộc hàng cao nhất thế giới, với 70% người dân duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Khoảng cách ấn tượng này chính là kết quả của một hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động bài bản. Một trong những trụ cột then chốt góp phần vào thành công này chính là GC i-MED. Đây là thương hiệu chăm sóc sức khỏe thuộc Tập đoàn GC được Chính phủ Hàn Quốc tin tưởng lựa chọn trong các chương trình khám sức khỏe toàn dân với gần 30 năm kinh nghiệm đồng hành cùng người dân Hàn Quốc trong việc chuyển đổi tư duy từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” và xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động.

Giờ đây, bài học và mô hình thành công ấy chính thức được chuyển giao đến Việt Nam thông qua liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn GC và Tập đoàn Phenikaa với sự ra mắt của GC&Phenikaa Healthcare Center tại Hà Nội. Trung tâm được thành lập với sứ mệnh cùng ngành y tế Việt Nam thu hẹp khoảng cách y tế so với các nước phát triển, nơi chỉ có 3,5% dân số khám định kỳ và tỷ lệ tử vong do ung thư lên tới 73,5%, bằng cách nâng cao nhận thức và cung cấp giải pháp tầm soát sức khỏe chủ động chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Thiết bị hiện đại ứng dụng các giải pháp AI giúp phát hiện tổn thương siêu nhỏ

Ứng dụng công nghệ AI và quy trình chẩn đoán kép trong phát hiện sớm

Để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, GC&Phenikaa kế thừa trọn vẹn quy trình vận hành và tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn từ GC iMED. Trung tâm áp dụng quy trình chẩn đoán kép, một chuẩn mực mới kết hợp hài hòa giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và đội ngũ chuyên môn. Các giải pháp AI đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ và CE Châu Âu, bao gồm AI tầm soát ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa và ung thư cổ tử cung, đóng vai trò như “trợ lý thông minh” có khả năng phát hiện các tổn thương siêu nhỏ chỉ từ 1-2mm. Kết quả từ AI sau đó được phân tích và đưa ra kết luận cuối cùng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ cả Hàn Quốc và Việt Nam. Những công nghệ vượt trội này giúp hạn chế sót tổn thương hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán các bệnh lý lối sống và ung thư phổ biến được chính xác và hiệu quả hơn. Toàn bộ quy trình tầm soát tại GC&Phenikaa Healthcare Center cho 14 loại bệnh ung thư và 30 bệnh lý lối sống đã được rút ngắn chỉ trong khoảng 2 giờ.

Trải nghiệm mô hình y tế thông minh

GC&Phenikaa còn vận hành một mô hình y tế số hóa toàn diện với mô hình “không giấy tờ”, nơi mỗi khách hàng được trải nghiệm hành trình khám sức khỏe thông minh qua vòng tay RF cùng hệ thống phần mềm quản lý do chính Tập đoàn GC phát triển (HIS, LIS, PACS) giúp giảm thiểu thời gian thăm khám, đảm bảo luồng vận hành chính xác, an toàn, đem lại cảm giác thuận tiện và an tâm.

Bên cạnh chẩn đoán hình ảnh, GC&Phenikaa còn sở hữu hệ thống xét nghiệm được tự động hóa hoàn toàn, kế thừa tiêu chuẩn khắt khe từ GC Labs – đơn vị xét nghiệm hàng đầu tại Hàn Quốc. Trung tâm cũng là cơ sở y tế đầu tiên cung cấp hệ thống kiểm soát liều tia X, minh bạch liều tia sau mỗi lần kiểm tra, mang đến sự minh bạch và an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

GC&Phenikaa vận hành theo mô hình phòng khám thông minh, không giấy tờ

Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Sự ra đời của GC&Phenikaa Healthcare Center là một bước tiến cụ thể và thiết thực trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Nhà nước về y tế dự phòng và chuyển đổi số ngành y. Cùng với sự gắn kết tương hỗ giữa GC&Phenikaa và Bệnh viện Đại học Phenikaa (PHENIKAAMEC) nói riêng, cũng như Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe Phenikaa nói chung trong việc tạo nên chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, người dân được trải nghiệm một dịch vụ tầm soát chủ động chuẩn quốc tế, an toàn, nhanh chóng và dễ hiểu ngay tại Việt Nam, nhận thức về giá trị của việc “phòng bệnh hơn chữa bệnh” sẽ dần được lan tỏa và củng cố. Trung tâm kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy, góp phần kiến tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ, thay đổi từ tâm lý e ngại sang sự chủ động, vì một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh hơn, nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ một cách bền vững.