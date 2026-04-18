Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ 100 người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Nam Bộ

TPO - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết, đóng góp của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo hết sức quan trọng, khi tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững biên giới, đấu tranh với các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết.

Sáng 18/4, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ năm 2026. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo địa phương, Quân khu 9.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Nam Bộ là địa bàn có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong suốt chiều dài lịch sử, lực lượng già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo luôn là chỗ dựa của cộng đồng, góp phần giữ gìn kỷ cương, phong tục, đồng thời trực tiếp tham gia, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng này tiếp tục phát huy vai trò là “nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân”, đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách; giữ gìn bản sắc văn hóa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, khu vực Nam Bộ đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, những người đã tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững biên giới, đấu tranh với các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy uy tín, ảnh hưởng trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các đại biểu.

Với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Nam Bộ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận việc phát huy hiệu quả công tác dân vận, với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng nòng cốt tại cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo phát huy vai trò trong đời sống xã hội; trở thành cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp lãnh đạo; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ; thăm và tặng quà Trường Giáo dục Chuyên biệt TP. Cần Thơ.