Xóa 'điểm nghẽn' kéo dài nhiều năm, đường ven biển 310 tỷ đồng thoát cảnh dang dở

TPO - Sau nhiều năm vướng mắc, “nút thắt cổ chai” trên tuyến đường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đã chính thức được tháo gỡ khi các hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án trọng điểm 310 tỷ đồng về đích đúng kế hoạch.

Ngày 18/4, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã huy động lực lượng tổ chức tháo dỡ nhà ở, công trình phụ của các hộ dân tại khu vực đường Bình Minh, gần ngã tư giao với đường Nguyễn Xí. Đây là phần mặt bằng còn lại cuối cùng của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển quan trọng bậc nhất địa phương.

Khoảng 50m đường Bình Minh chưa thể giải phóng mặt bằng trong nhiều năm.

Dự án đường Bình Minh có chiều dài hơn 7,5km, tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Giai đoạn 1 đã hoàn thành hơn 4km, kéo dài từ quảng trường Bình Minh đến khu vực Cửa Hội. Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện các đoạn còn lại, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2026.

Đến nay, chính quyền địa phương đã thu hồi hơn 107.000m² đất từ các tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, tiến độ dự án từng bị chững lại do vướng ba hộ dân có đất ở và đất nông nghiệp liền kề chưa thể giải phóng mặt bằng. Đoạn đường qua khu vực này trở thành điểm nghẽn, mặt đường bị thu hẹp bất thường, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.

Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò (bìa trái) và ông Cao Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Nghệ An (bìa phải) gặp gỡ, đối thoại với các gia đình có nhà ở chưa được đền bù giải phóng mặt bằng đường Bình Minh.

Nguyên nhân kéo dài là do phần diện tích còn lại của các hộ sau khi thu hồi không đủ điều kiện xây dựng nhà ở lâu dài, nằm trong quy hoạch khu lâm viên phía đông đường Bình Minh. Từ thực tế đó, các hộ dân đều đề nghị được thu hồi toàn bộ diện tích để đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống.

Trước kiến nghị chính đáng này, UBND phường Cửa Lò đã đề xuất phương án thu hồi toàn bộ diện tích đất của ba hộ, đồng thời bố trí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Phương án nhận được sự thống nhất của các cấp, ngành, mở đường cho việc giải quyết dứt điểm tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Gỡ "nút thắt cổ chai" kéo dài nhiều năm ở phường Cửa Lò.

Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò, cho biết, việc tháo gỡ “nút thắt cổ chai” trên tuyến đường Bình Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026.

“Chúng tôi xác định rõ từng phần việc, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ. Quan trọng hơn là đặt mình vào vị trí của người dân để lắng nghe, đối thoại thẳng thắn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho họ. Khi tìm được tiếng nói chung, mọi việc đều thuận lợi”, ông Kiên chia sẻ.

Sau nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, các hộ dân đã đồng thuận với phương án của chính quyền. Gia đình ông Nguyễn Hồng Lưu (80 tuổi, khối Thu Thủy 2) là một trong những trường hợp điển hình. Dù còn những thiệt thòi do chính sách thay đổi theo thời gian, gia đình ông vẫn tự nguyện bàn giao mặt bằng khi chưa nhận tiền bồi thường.

Người dân phường Cửa Lò bày tỏ niềm vui khi con đường sẽ được mở rộng thông thoáng hơn.

“Chúng tôi mong tuyến đường sớm hoàn thiện để bộ mặt đô thị khang trang hơn, người dân và du khách đi lại thuận tiện. Phường đã cam kết quyền lợi nên gia đình tin tưởng và ủng hộ”, ông Lưu nói.

Ngay sau khi đạt được sự đồng thuận, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động máy móc, nhân lực tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc thông tuyến đoạn còn lại không chỉ xóa bỏ điểm nghẽn kéo dài mà còn tạo cú hích để dự án về đích đúng tiến độ.

Khi hoàn thành, tuyến đường Bình Minh sẽ trở thành trục giao thông ven biển hiện đại, đồng bộ, góp phần giảm ùn tắc vào mùa du lịch, đồng thời nâng tầm diện mạo đô thị và hình ảnh du lịch của Cửa Lò trong mắt du khách.