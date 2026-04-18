Công an Lào Cai băng rừng, vượt núi, đến từng nhà test ma túy

Từ năm 2023 đến nay, Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp về phòng chống ma túy và đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 32/99 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy đã được công nhận; 25 xã, phường hiện đảm bảo 3/3 tiêu chí không ma túy theo Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với 42 xã, phường còn lại hiện tại không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không có điểm bán lẻ về ma túy.

Qua rà soát, toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 7.000 người liên quan đến ma túy; tính theo tỷ lệ dân số, cứ 1.000 dân có khoảng 4 người liên quan đến ma túy, cao hơn mức trung bình chung của cả nước.