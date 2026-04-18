Công an Lào Cai băng rừng, vượt núi, đến từng nhà test ma túy

TPO - Công an các xã vùng cao Lào Cai thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra đến từng thôn, bản, từng nhà, từng đối tượng tình nghi để test, kiểm tra ma túy.
Cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 200km, xã vùng cao Khao Mang có địa hình rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn và dân cư phân bố không đồng đều. Với 94% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn, nhất là tệ nạn ma túy.
Những ngày giữa tháng 4, phóng viên có mặt tại xã Khao Mang cho thấy, trên các tuyến đường trung tâm xã và tại các thôn rợp khắp khẩu hiệu, pano tuyên truyền trực quan và phát thanh trên loa truyền thanh xã về phòng chống ma túy.
Trong đó, lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp như tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các thôn; lắp đặt gần 80 pano, khẩu hiệu tại 69 điểm; đẩy mạnh tuyên truyền trên loa phát thanh xã và các nhóm cộng đồng; niêm yết công khai đường dây nóng tiếp nhận tố giác tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đối tượng theo các khung giờ.
"Đối với những trường hợp này, lực lượng công an xã tiến hành tổ chức đến tận nơi kiểm tra, test định kỳ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dương tính với ma túy theo quy định của pháp luật. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy vết nhằm xác định nguồn cung, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán ma túy và người sử dụng khác", thiếu tá Sùng A Chinh - Trưởng Công an xã Khao Mang cho hay.
Toàn xã Khao Mang có 13 thôn với gần 9.390 người. Hiện xã có 5/13 thôn đạt tiêu chí thôn không ma túy; toàn xã có 9 đối tượng là người nghiện đang uống methadone, 7 đối tượng quản lý sau cai và 3 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thường xuyên theo dõi, test định kỳ với các đối tượng này và đều cho kết quả âm tính.
Từ năm 2023 đến nay, Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp về phòng chống ma túy và đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 32/99 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy đã được công nhận; 25 xã, phường hiện đảm bảo 3/3 tiêu chí không ma túy theo Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với 42 xã, phường còn lại hiện tại không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không có điểm bán lẻ về ma túy.
Qua rà soát, toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 7.000 người liên quan đến ma túy; tính theo tỷ lệ dân số, cứ 1.000 dân có khoảng 4 người liên quan đến ma túy, cao hơn mức trung bình chung của cả nước.