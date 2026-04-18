Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở đập nước

TPO - Trong lúc đi qua đập tràn nước ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An), một người dân trên địa bàn xã đã phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường. Tiếp nhận vụ việc, công an xã đã phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé.

Ngày 18/4, công an xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường ở đập nước. May mắn, cháu bé được người dân phát hiện và kịp thời cứu giúp.

Tối 17/4, chị Trần Thị Thùy Linh (21 tuổi, trú thôn Bá Ngọc, xã Quỳnh Tam) đi qua đập nước ở thôn 10 Quỳnh Châucphát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Thời điểm phát hiện, cháu bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn.

Sau khi phát hiện, chị Linh đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc rồi báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an xã.

Nhận được tin báo, công an xã Quỳnh Tam phối hợp cùng cán bộ xã, cán bộ trạm y tế xã đến xác minh, kiểm tra sức khỏe cháu bé. Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé vừa được sinh ra, sức khỏe bình thường.

Công an xã sau đó đã lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian quy định, nếu không tìm thấy thân nhân của cháu bé, chính quyền xã sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.