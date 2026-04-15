Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ngọc Tú
TPO - Ngày 15/4, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y bà Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và về công tác cán bộ; thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Nghệ An, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ, không ngừng nghỉ của cá nhân bà Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Hồng Hoa. (Ảnh: Phạm Bằng).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, tích cực học hỏi, nghiên cứu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng phương pháp trong công tác; Luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, xây dựng đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nỗ lực cùng với tập thể Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

#Nghệ An #Ban Bí thư #công tác cán bộ #Ban Bí thư chuẩn y nhân sự #nhân sự mới

