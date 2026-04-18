Lan tỏa thông điệp trao quyền cho người khuyết tật

Dương Triều
SVO - Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), với chủ đề ‘Thúc đẩy quyền tham gia, kiến tạo đột phá phát triển’, nhiều hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, năng lực của người khuyết tật được triển khai trên cả nước.

Sau các điểm dừng tại Đà Nẵng và TP. HCM, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức INSPIRE FEST 2026 tại Hưng Yên. Sự kiện được định hướng trở thành hoạt động thường niên quy mô toàn quốc, kết hợp giữa giao lưu cộng đồng và diễn đàn thúc đẩy hòa nhập. Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Inspire fest 2026 lan tỏa thông điệp trao quyền cho người khuyết tật.

Trong bối cảnh Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật, nhu cầu tiếp cận giáo dục, việc làm và kỹ năng số ngày càng lớn. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững cho thấy, hơn 90% người khuyết tật đã sử dụng Internet, nhưng hơn một nửa chưa biết cách khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo trong học tập và công việc.

Từ thực tế này, INSPIRE FEST 2026 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như trao 100.000 suất học bổng học AI, 1.000 khóa học trực tuyến về phát triển bản thân, hỗ trợ thiết bị thiết yếu, khám chữa bệnh và 100 suất phẫu thuật miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cho biết, các hoạt động không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn giúp người khuyết tật nâng cao năng lực, tăng khả năng tự chủ.

Nhiều hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, năng lực của người khuyết tật được triển khai trên cả nước.

Sự kiện được thiết kế như một “ngày hội hòa nhập”, với các không gian trưng bày sản phẩm thủ công, hoạt động văn hóa – giải trí, tư vấn việc làm, thể thao và trải nghiệm công nghệ. Điểm nhấn là đêm nhạc INSPIRE NIGHT, với sự tham gia của nghệ sĩ khuyết tật và ca sĩ khách mời.

Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết, những năm gần đây, công tác hỗ trợ người khuyết tật có nhiều chuyển biến, từ chính sách đến các mô hình xã hội. Việc lần đầu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật, hay các chương trình như “Hoa hậu trăng khuyết”, "Vietnam Disability Fashion Show", đã góp phần thay đổi cách nhìn nhận của cộng đồng.

Sự kiện được định hướng trở thành hoạt động thường niên quy mô toàn quốc, kết hợp giữa giao lưu cộng đồng và diễn đàn thúc đẩy hòa nhập.

“Người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ mà còn có thể tham gia, đóng góp và tạo ra giá trị cho xã hội”, anh Thành nói và cho rằng, các hoạt động như INSPIRE FEST là bước đi nhằm thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên trao quyền.

Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình sẽ góp phần kết nối nguồn lực xã hội, nhân rộng các mô hình hỗ trợ hiệu quả, đồng thời tạo động lực để người khuyết tật tự tin tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế – xã hội.

Dương Triều
