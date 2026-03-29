Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát mang ‘phòng tin học’ lên vùng biên Sơn La

SVO - Hơn 300 triệu đồng cùng nhiều công trình, phần quà được đoàn viên Học viện Cảnh sát nhân dân mang tới xã Xuân Nha (tỉnh Sơn La) trong chương trình ‘Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi’.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 27–28/3, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cá nhân.

Điểm nhấn của hoạt động là lễ khánh thành “Phòng tin học cho em” tại trường Tiểu học và THCS Xuân Nha. 13 bộ máy tính, trị giá khoảng 80 triệu đồng, được trao tặng nhằm hỗ trợ học sinh tiếp cận công nghệ thông tin.

Ngoài ra, đoàn trao 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thiết bị giảng dạy cho nhà trường. Hàng trăm phần quà khác như áo cờ đỏ sao vàng, mỹ phẩm, son dưỡng cũng được gửi tới học sinh, giáo viên và cán bộ địa phương.

Một căn “nhà nhân ái” trị giá 100 triệu đồng được khởi công cho học sinh nghèo tại bản Ngà. Đoàn cũng trao 35 suất quà cho các hộ dân khó khăn và 7 suất cho cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh đặc biệt.

Song song hoạt động an sinh, chương trình tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy cho học sinh, hướng tới nâng cao nhận thức pháp luật tại địa bàn biên giới.

Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, chương trình nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đồng thời tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Các hoạt động nổi bật tại chương trình.

Bên cạnh đó, một bộ máy tính cũng được trao cho Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đoàn.

Xã Xuân Nha là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Những hoạt động hỗ trợ thiết thực được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng công an nhân dân.