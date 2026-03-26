Sinh viên Bách khoa lao vào biển lửa cứu 5 người, nhận Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Dương Triều
SVO - Nguyễn Lê Tú (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) bất chấp khói lửa, trèo qua mái nhà tiếp cận hiện trường, phối hợp cứu nhiều nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy. Hành động dũng cảm của nam sinh được T.Ư Đoàn tuyên dương, trao Huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’, lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Chiều 26/3, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm thứ hai, ngành Vật lý Kỹ thuật) vì hành động cứu người trong vụ cháy tại quận Hoàng Mai.

Dự buổi lễ, có: Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá hành động của Tú là “nghĩa cử cao đẹp khi cứu người trong hoạn nạn”, cho rằng hình ảnh nam sinh tiêu biểu cho sinh viên Bách khoa và thế hệ trẻ Việt Nam. Anh bày tỏ mong muốn Tú sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục việc học, đồng thời lan tỏa tinh thần dũng cảm, kỹ năng xử lý tình huống và trách nhiệm với cộng đồng tới sinh viên.

“Qua đây, tôi mong muốn Tú lan tỏa tinh thần của mình, cách xử trí và tấm lòng đến sinh viên ĐH Bách khoa, tiếp tục đóng góp sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo chia sẻ tại buổi lễ, chiều 24/3, trên đường về nhà, Tú phát hiện căn nhà tại ngõ 218 Lĩnh Nam bốc cháy, kèm tiếng kêu cứu. Nam sinh trèo lên tầng 7 nhà bên cạnh, nơi hai người đàn ông đang phá mái tôn đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khi hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi thoát ra qua thang, Tú nghe thấy tiếng trẻ em kêu cứu nên tiếp tục trèo sang mái nhà bị cháy. Tại đây, phát hiện một lối thoát hẹp, Tú cùng một người khác tiến vào bên trong, nơi khói đen dày đặc.

“Mình bị sặc khói, mắt cay, khó thở. Bọn mình phải nhúng áo vào nước rồi che mặt để tiếp tục di chuyển”, Tú kể.

Nhóm sau đó tìm thấy 5 người mắc kẹt trong nhà vệ sinh và đưa ra ngoài an toàn, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Hành động của Tú được đánh giá góp phần cứu nhiều người trong tình huống nguy cấp, thể hiện sự bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm của sinh viên.

Xem thêm

Cùng chuyên mục