Tuổi trẻ cả nước sôi nổi Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn

SVO - Hàng loạt hoạt động chính trị, văn hóa, chuyển đổi số được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Năm 2026 đánh dấu 95 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2026), một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào thanh niên Việt Nam. Theo báo cáo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các hoạt động kỷ niệm được chuẩn bị từ sớm, triển khai đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở.

Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa trên mạng xã hội

Điểm nhấn trong dịp này là chiến dịch truyền thông “Đoàn của chúng ta”, triển khai đa nền tảng nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về truyền thống Đoàn, đồng thời khuyến khích chia sẻ các câu chuyện rèn luyện, trưởng thành.

Sinh viên hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chiến dịch sử dụng nhiều hình thức như video đồ họa, infographics, ca khúc chủ đề và chatbot tương tác. Hashtag #Doancuachungta ghi nhận mức độ lan tỏa rộng, tạo không gian để thanh niên thể hiện quan điểm, lối sống tích cực.

Hơn 233.000 câu chuyện lịch sử được số hóa

Cùng với hoạt động truyền thông, các chương trình kỷ niệm được tổ chức đồng loạt: ngày hội thanh niên chuyển đổi số, cuộc thi xây dựng bản đồ số hành trình 95 năm Đoàn, các buổi sinh hoạt truyền thống và gặp gỡ nhân chứng lịch sử.

Đáng chú ý, Đề án “Lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” ghi nhận hơn 233.000 câu chuyện được đăng tải, cùng hơn 46.000 nhân chứng lịch sử được tiếp cận.

Theo T.Ư Đoàn, việc số hóa dữ liệu lịch sử không chỉ góp phần lưu giữ ký ức dân tộc mà còn tạo nguồn học liệu phục vụ giáo dục thế hệ trẻ.

Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn

Các cấp bộ Đoàn cũng đẩy mạnh chương trình rèn luyện đoàn viên, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức đối thoại với cấp ủy, chính quyền và triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiều chương trình như “Ngày đoàn viên”, “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức đồng loạt, góp phần tăng cường gắn kết trong tổ chức.

100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Dịp này, T.Ư Đoàn xét chọn và tuyên dương 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Các cá nhân được lựa chọn từ 40 tỉnh, thành đoàn và đơn vị trực thuộc, thuộc nhiều lĩnh vực như địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính và doanh nghiệp.

Trong số này có 61 nam, 39 nữ; 9 người là dân tộc thiểu số; 94 người là đảng viên. Nhiều cán bộ được ghi nhận với các sáng kiến trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các hoạt động Kỷ niệm 95 năm không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên.

Việc kết hợp giữa giáo dục truyền thống và ứng dụng công nghệ số được đánh giá là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn trong bối cảnh mới.

Qua đó, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tiếp tục được khẳng định trong quá trình phát triển đất nước.