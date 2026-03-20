Mười 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025

SVO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa công bố danh sách 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025, đại diện cho các lĩnh vực: Học tập, khoa học, sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh, thể thao, văn hóa và hoạt động xã hội.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra tối 25/3, tại Hà Nội.

Ở lĩnh vực học tập, Lê Kiến Thành (18 tuổi) giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương năm 2025. Trước đó, Thành hai lần đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Đặng Thị Lệ Hằng (32 tuổi) là tác giả của hàng chục công bố quốc tế, sở hữu ba bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu y sinh. Cùng lĩnh vực, Phạm Anh Tuấn (34 tuổi), công tác tại Thụy Điển, nằm trong nhóm 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, với nhiều nghiên cứu về năng lượng và hạ tầng bền vững.

Nguyễn Chí Đông (29 tuổi), đại diện lĩnh vực lao động sản xuất, tham gia phát triển các nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lớn từ việc thay thế sản phẩm ngoại.

Ở lĩnh vực kinh doanh – khởi nghiệp, Phạm Chí Nhu (34 tuổi) đưa thương hiệu thời trang Việt mở rộng sang thị trường Mỹ thông qua nền tảng thương mại điện tử, ghi nhận mức tăng trưởng cao trong năm 2025.

Hai đại diện trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là Đoàn Văn Chí (28 tuổi) và Trần Quốc Khánh (31 tuổi), tham gia điều tra, xử lý nhiều vụ việc liên quan an ninh quốc gia và tội phạm kinh tế, trong đó có các chuyên án lớn.

Ở lĩnh vực thể thao, Nguyễn Đình Bắc (21 tuổi) giành Huy chương Vàng SEA Games, cùng nhiều danh hiệu cá nhân trong năm.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ghi nhận Hòa Minzy (30 tuổi), với sản phẩm âm nhạc đạt hàng trăm triệu lượt xem, đồng thời theo đuổi các dự án gắn với yếu tố văn hóa truyền thống.

Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, Mùa A Thi (26 tuổi) được ghi nhận với hành động kịp thời giúp hàng chục hộ dân tránh khỏi lũ quét, cùng nhiều đóng góp trong phát triển cộng đồng vùng cao.

Theo T.Ư Đoàn, các cá nhân được vinh danh năm nay đều có thành tích nổi bật, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, thể hiện rõ vai trò tiên phong của thanh niên trong nhiều lĩnh vực.