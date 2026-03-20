Chín 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025

SVO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa công bố danh sách 9 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025, những cá nhân được đánh giá có thành tích nổi bật, giàu tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Danh sách này được công bố cùng 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào tối 25/3, tại Hà Nội.

Ở lĩnh vực học tập, hai gương mặt nổi bật là Trần Minh Hoàng (SN 2007) và Nguyễn Lương Thái Duy (SN 2008).

Hoàng gây chú ý khi giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025, sau khi đoạt Huy chương Bạc năm trước đó. Nam sinh này cũng có chuỗi thành tích ấn tượng với ba Huy chương Vàng Olympic Hình học Iran.

Thái Duy đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế, Huy chương Bạc Olympic Sinh học Mỹ và giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (SN 1991), giảng viên tại Đại học Queensland (Úc), có 28 công bố quốc tế, trong đó có công trình thuộc nhóm 1% được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Nghiên cứu của anh tập trung vào nhận thức robot và ứng dụng trong phương tiện thông minh.

Trong lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp, Lê Thị Hồng (SN 1991) là giám đốc doanh nghiệp in ấn, với doanh thu hơn 200 tỉ đồng mỗi năm, cung cấp sản phẩm cho hàng trăm đối tác trong và ngoài nước.

Ở lĩnh vực quốc phòng, Nguyễn Văn Thành (SN 1993), Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, tham gia xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Lĩnh vực an ninh trật tự ghi nhận Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991), cán bộ công an phường Cầu Giấy (Hà Nội), với nhiều chuyên án lớn về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Trong đó có vụ án liên quan đến các đường dây đầu tư tài chính, tiền ảo với số tiền hàng nghìn tỉ đồng.

Ở lĩnh vực thể thao, Nguyễn Thị Hương (SN 2001) giành nhiều huy chương tại các giải khu vực và quốc tế, trong đó có 4 Huy chương Vàng SEA Games 33.

Hai gương mặt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là Phương Mỹ Chi (SN 2003) và Đức Phúc (SN 1996).

Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi âm nhạc mang âm hưởng dân gian, tham gia nhiều dự án nghệ thuật lớn và đoạt các giải thưởng trong nước, quốc tế. Trong khi đó, Đức Phúc ghi dấu ấn với các tiết mục kết hợp yếu tố truyền thống, đồng thời giành giải cao tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Theo T.Ư Đoàn, các 'Gương mặt trẻ triển vọng' năm 2025 đều cho thấy sự nỗ lực, sáng tạo và tinh thần cống hiến, được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp cho xã hội trong thời gian tới.