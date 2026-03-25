Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Âm nhạc lan tỏa khát vọng tuổi trẻ tại Lễ trao Giải thưởng ‘Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu’ 2025

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lễ trao Giải thưởng ‘Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu’ năm 2025, khép lại trong không khí trang trọng và đầy cảm hứng, với ca khúc ‘Áo xanh gọi tương lai’, do Hòa Minzy và Tuấn Ngọc thể hiện.

VIDEO: Ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai' do Hòa Minzy và Tuấn Ngọc thể hiện.

Trên sân khấu, 19 gương mặt tiêu biểu và triển vọng năm 2025 cùng hội tụ, đại diện cho những lĩnh vực khác nhau, trở thành biểu tượng của trí tuệ, lòng quả cảm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai' do Hòa Minzy và Tuấn Ngọc thể hiện.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, mở màn bằng giai điệu “Lên đàng” do nhóm Oplus trình bày. Ca khúc không chỉ tái hiện tinh thần hào hùng của các thế hệ thanh niên đi trước, mà còn khơi dậy mạch nguồn sức mạnh, nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phương Mỹ Chi cùng vũ đoàn mang đến tiết mục “Made in Vietnam”.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Phương Mỹ Chi cùng vũ đoàn mang đến tiết mục “Made in Vietnam”, lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc mang đậm bản sắc Việt. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và hơi thở đương đại đã góp phần khẳng định tinh thần sáng tạo, tự tin của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong hành trình đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Giai điệu "Lên đàng" qua phần trình bày của nhóm Oplus.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể: Chinh phục đỉnh cao tri thức, khẳng định bản lĩnh trên thương trường, dấn thân nơi biên giới, hải đảo và không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Một “mặt trận mềm” nhưng đầy sức mạnh, nơi âm nhạc và cái đẹp trở thành cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa rộng rãi.

Đình Bắc, Hòa Minzy trong vòng vây khán giả tại lễ trao giải 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2025.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc không lựa chọn hòa mình vào những xu hướng quốc tế dễ dãi, mà kiên định với con đường trở về cội nguồn, khai thác giá trị văn hóa dân tộc để tạo dấu ấn riêng.

Sau phần trình diễn Khát vọng là người Việt, Đức Phúc – một trong những 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025 – chia sẻ: Dù đứng trên bất kỳ sân khấu nào, người trẻ Việt Nam vẫn luôn mang theo niềm kiêu hãnh về bản sắc và tiếng nói dân tộc.

Ca khúc “Khát vọng là người Việt”, do ca sĩ Đức Phúc thể hiện.

Cùng chung tinh thần đó, Phương Mỹ Chi khẳng định, mỗi người trẻ chính là một đại sứ văn hóa của quê hương. Với nhiệt huyết và khát vọng, thế hệ hôm nay sẵn sàng dùng thanh xuân để khẳng định bản lĩnh, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và góp phần đưa đất nước vươn xa trên trường quốc tế.

Ca khúc “Áo xanh gọi tương lai” là bài hát chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Khép lại chương trình, Áo xanh gọi tương lai không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn là lời hiệu triệu thế hệ trẻ tiếp tục hành trình cống hiến, viết tiếp những trang mới đầy tự hào của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Xem thêm

Cùng chuyên mục